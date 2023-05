Votre vie numérique n’est pas aussi permanente que vous le pensez

C’est beaucoup demander aux entreprises technologiques d’héberger toutes nos données indéfiniment, déclare Caplan. Bien que les coûts de stockage de données par unité aient diminué d’environ 90 % au cours de la dernière décennie, nous avons besoin de plus en plus de ces unités chaque jour à mesure que la quantité de données augmente de façon exponentielle. D’autres considérations incluent le coût environnemental de l’alimentation des ordinateurs qui stockent ces données et le risque que la conservation indéfinie des données crée une « surface d’attaque » de plus en plus grande pour les cybercriminels.

Une histoire roulante

Toutes ces données consistent en des enregistrements du comportement humain. Les comptes inactifs peuvent contenir des milliers de photos et de vidéos de famille, de la correspondance personnelle, des recherches non publiées et des notes qui relatent des vies très réelles. Considérons, par exemple, la signification historique d’œuvres et de lettres inédites découvertes après la mort d’un auteur, comme Emily Dickinson, John Keats ou Franz Kafka.

« Les gens ont déployé beaucoup d’efforts pour créer des histoires afin de partager leurs pensées, d’enregistrer leurs expériences et de les partager avec d’autres. Et parce que ces plateformes prennent, fondamentalement, une décision commerciale, ce matériel sera tout simplement effacé de l’histoire », déclare Mark Graham, directeur exécutif d’Internet Archive, un projet qui préserve et stocke les données du Web public.

Graham dit qu’il est important que nous arrêtions de supposer que les entreprises technologiques stockeront nos données à perpétuité et commencerons à archiver nous-mêmes nos vies numériques. Kneese est d’accord et dit qu’il est probable que nous verrons davantage d’entreprises mettre en œuvre des politiques similaires « Utilisez-les ou perdez-les » sur les données en ligne à mesure que les exigences d’utilisation et de stockage des données augmentent.

Kneese dit que les utilisateurs individuels devront assumer davantage la responsabilité de leurs propres données, maintenant et après leur mort, ce qui pose des défis à ceux qui souhaitent transmettre leurs biens numériques aux générations futures. (Google propose un outil qui permet aux utilisateurs de spécifier ce qu’il advient de leur compte après deux ans d’inactivité, y compris une option pour envoyer des fichiers à des personnes désignées.)

« Les géants de la technologie veulent-ils vraiment être les gardiens de l’héritage des données ? Sont-ils équipés pour remplir ce rôle, d’un point de vue légal ou éthique ? Je ne pense pas », dit Kneese.

La famille de Caplan se réfère encore régulièrement à la boîte de réception de son père pour trier ses affaires. « La compagnie de papier n’aurait jamais menacé de venir chez nous et de brûler nos lettres après le décès de quelqu’un », dit-elle. Elle avait l’intention de sauvegarder le compte de messagerie de sa mère juste après notre appel.