Votre véhicule a été volé ? Il y a 85 % de chances que ce soit parti pour de bon

Un bon voisin a dit à Christine Taylor que des hommes étaient passés devant chez elle, montrant un intérêt suspect pour son Jeep Wrangler 2021.

La même voisine lui a suggéré de cacher un Apple AirTag dans sa Jeep comme dispositif de repérage, au cas où le véhicule serait volé.

“J’ai pensé que c’était une excellente idée, alors je l’ai mis avec le pneu de secours. Je l’ai caché là-dedans”, a déclaré Taylor.

Effectivement, une semaine plus tard, elle s’est réveillée pour trouver son allée vide.

L’application sur l’iPhone de Taylor lui a rapidement indiqué que l’AirTag et sa Jeep volée n’étaient qu’à quelques kilomètres de chez elle dans le quartier de Findlay Creek à Ottawa.

Elle a appelé la police d’Ottawa et ensemble, ils ont suivi la lumière clignotante sur l’application jusqu’à son véhicule, qui, selon la police, “se refroidissait” avant d’être déplacé à Montréal, puis emmené vers un marché étranger.

La police lui a parlé des 13 voitures volées à Ottawa cette nuit-là, la sienne a été la seule retrouvée.

Christine Taylor examine la place de stationnement où son Jeep Wrangler 2021 a été volé. Il est actuellement chez le concessionnaire en réparation. (Stu Mills/CBC)

Au cours des cinq dernières années, le nombre de véhicules volés chaque année à Ottawa a à peu près doublé, le total atteignant 1 200 cette année.

Cette année, seuls 173 d’entre eux ont été récupérés, ce qui signifie que 85% n’ont jamais été retrouvés.

Dans la plupart des cas, des voleurs bien entraînés forcent la poignée de porte, puis reprogramment rapidement un nouveau porte-clés vierge à l’aide du port de diagnostic embarqué (OBDII) de la voiture.

Le processus peut prendre moins de cinq minutes.

Lorsque Christine Taylor a trouvé sa Jeep Wrangler, elle a découvert que les voleurs avaient éventré la boîte à gants. (Envoyé/Christine Taylor)

Commerce de véhicules volés très précieux

L’enquêteur de la police d’Ottawa, Doug Belanger, a déclaré que la valeur du commerce de véhicules volés à Ottawa valait environ 60 millions de dollars par an pour les groupes du crime organisé.

“Lorsque vous avez ce genre de retour sur investissement, c’est une aubaine et vous allez continuer à le faire jusqu’à ce que ce rapport risque-récompense ne soit plus en votre faveur”, a déclaré Bélanger.

Il a ajouté qu’il existe également un nouveau point chaud inquiétant pour les criminels, qui ne représente actuellement qu’un vol de véhicule sur 20 : les parkings en plein jour.

Des camions, des VUS et de nombreux autres véhicules canadiens courants sont volés chaque semaine, et bon nombre d’entre eux dans la région d’Ottawa sont transportés à Montréal avant d’être chargés sur un porte-conteneurs pour être revendus en Afrique et au Moyen-Orient.

L’enquêteur de la police d’Ottawa, Doug Bélanger, a déclaré que toute personne possédant un véhicule plus récent avec un démarrage à bouton-poussoir devrait prendre des mesures pour éviter qu’il ne soit volé. (Stu Mills/CBC)

Même si quelqu’un a la chance de retrouver son véhicule volé, la police dit qu’il est courant que les voleurs l’endommagent. Généralement, l’antenne GPS est arrachée et il y a souvent d’autres dommages par milliers, les concessionnaires ayant du mal à fournir des pièces de rechange pour les modèles les plus souvent volés.

Bien que l’anecdote de Taylor soit encourageante, Belanger dit que les véhicules équipés d’un allumage par poussée devraient essayer d’empêcher le vol en achetant un verrou de port ODBII, un antivol de volant de style Club ou un système d’immobilisation électronique.

La Lexus RX-350 volée appartenant à Najah Al-Moghrabi d’Ottawa est apparue sur son application de suivi Lexus installée dans une rue de Laval, au Québec, quelques heures seulement après sa disparition de son entrée.

Mais, lorsque sa compagnie d’assurance n’a rien fait pour ramener le VUS de Laval, elle s’est rendue elle-même en ville, a traité avec la police, a payé les frais de fourrière et a engagé une entreprise de remorquage pour ramener la voiture à la maison.

Al-Moghrabi a déclaré qu’elle s’attend à payer de sa poche une fois que la couverture d’assurance limitée pour un véhicule de remplacement expirera, et qu’elle devra payer pour les dommages causés par les voleurs.

“Je pense que plus de gens doivent plaider la cause”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les concessionnaires doivent avertir les clients que les voitures peuvent être rapidement volées.

En fin de compte, lorsque sa Lexus sera réparée et rendue, elle dit espérer l’échanger contre un véhicule qui sera plus difficile à voler.