Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a autorisé la réalisation d’une étude de faisabilité sur l’administration du vaccin Covid-19 à l’aide de drones en collaboration avec l’IIT Kanpur. Dans un communiqué, le ministère de l’Aviation civile a déclaré que le ministère et la Direction générale de l’aviation civile (DGCA) ont accordé une exemption conditionnelle à l’ICMR pour la réalisation d’une étude de faisabilité de l’administration du vaccin Covid-19 à l’aide de drones en collaboration avec l’IIT Kanpur.

« L’exemption d’autorisation est valable pour une période d’un an ou jusqu’à de nouvelles commandes », a déclaré le ministère. L’exemption conditionnelle d’utilisation des drones a été accordée à Nagar Nigam de Dehradun, Haldwani, Haridwar et Rudrapur pour la préparation d’une base de données de propriété basée sur le SIG et par voie électronique. registre fiscal pour une période d’un an ou jusqu’à nouvel ordre.

L’autorisation d’utiliser des drones a également été accordée à la West Central Railway (WCR) Kota et Katini pour le site de l’accident ferroviaire et le maintien de la sûreté et de la sécurité des actifs ferroviaires pendant une période d’un an à compter de la date d’émission de la lettre.

En plus de ceux-ci, Vedanta Limited (Cairn Oil and Gas) a également reçu l’exemption conditionnelle d’utilisation des drones pour l’acquisition de données pour l’inspection et la cartographie des actifs jusqu’au 8 avril 2022. «Ces exemptions ne seront valables que si toutes les conditions et limitations énoncées pour le les entités respectives sont strictement respectées. En cas de violation d’une condition, l’exemption deviendra nulle et non avenue et une action pourra être engagée par le MoCA et la DGCA », a déclaré le ministère.

