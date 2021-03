Votre tweet devient viral. Voici les entreprises qui vous demandent de vendre leurs conneries.

Le minage de clout est le nouveau moyen de gagner de l’argent grâce aux tweets viraux.

Cela a commencé par un tweet sur Trump. Muthoni, un employé du commerce de détail en Ontario, a tweeté son observation – qu’il était vraiment hilarant que TikTok puisse interdire Donald Trump avant qu’il ne l’interdise – quelques jours seulement après l’insurrection au Capitole américain, alors qu’apparemment tous les sites de médias sociaux bloquaient le président de l’époque.

En quelques heures, le tweet est devenu viral, circulant sur Reddit et grimpant à plus de 100 000 «J’aime». Puis quelque chose d’autre s’est produit: les marques ont commencé à lui offrir de l’argent pour promouvoir leurs produits. Les entreprises qui vendaient des masques pour le visage à l’huile d’arbre à thé, des vibrateurs, des programmes d’entraînement, des oreillers moelleux, des coussins réversibles en forme de pieuvres et une veilleuse qui aurait fait ressembler votre chambre à un océan ou à un espace extra-atmosphérique lui ont tous proposé de publier le lien sous elle. tweet viral, chacun offrant entre 40 $ et 50 $.

«C’était plutôt cool! Je pense que j’ai gagné environ 140 $ au total », me dit-elle. «Ce n’était pas un tweet auquel je pensais beaucoup, et encore moins je m’attendais à ce qu’il explose, alors je ne me souciais pas beaucoup de ce que les autres pensaient de ma publication de promotions.»

Quelle était autrefois la province des tweets qui disaient quelque chose comme « Wow, ça a explosé! » ou « Pendant que vous êtes ici, suivez-moi sur Instagram! » ou le classique, «Bref, voici mon Soundcloud» est désormais un espace largement consacré à la vente de produits bon marché. C’est devenu l’une de ces bizarreries bizarres d’être en ligne au cours de la dernière année, une sorte de nouveauté ennuyeuse mais aussi attachante, nous permettant de poser collectivement des questions comme, « Qui diable achète ce truc? »

& sur cette note, allez chercher ces lumières de la galaxie TikTok !! https: //t.co/G6t1Weo6pH #un d pic.twitter.com/yQKskr8TdB – Midnight Meez (@ MuthoniK20) 9 janvier 2021

Depuis que les médias sociaux existent, les gens ont trouvé des moyens d’en profiter. Les premiers et les plus fervents adopteurs sont devenus ce que l’on appellera plus tard des influenceurs, tandis que les plateformes ont finalement découvert que si elles voulaient que les gens restent là-bas et construisent un public, elles devaient favoriser un environnement où gagner de l’argent était possible. Alors que la marée monte et que plus de gens que jamais ont construit des suivis mineurs ou de taille moyenne, la frontière entre l’influenceur et la personne ordinaire continue de s’estomper. Donc, s’il y a tant d’argent à influencer, pourquoi les gens ordinaires ne devraient-ils pas en faire une partie aussi?

Muthoni, qui est désignée par son prénom uniquement pour protéger sa vie privée, n’est que l’une des personnes de plus en plus nombreuses qui sont devenues virales et ont été immédiatement inondées de DM sur PayPal pour ajouter un lien dans un suivi à leurs tweets. (Il existe également une version YouTube de cela, lorsque vous ajoutez un tas de liens vers des produits qui apparaissent sur une vidéo avec une tonne de vues.) Comme vous l’avez peut-être deviné, la plupart des entreprises qui choisissent de commercialiser de cette manière ne le sont pas. t exactement le plus légitime; Muthoni dit qu’elle craignait déjà de promouvoir accidentellement une escroquerie lorsqu’elle a décidé de rendre l’argent à une entreprise parce qu’elle semblait utiliser une publicité trompeuse.

Et leurs pratiques ne sont pas toujours claires: la galaxie océanique, par exemple, coûte 50 $ au bien nommé OceanGalaxyLight, mais des versions presque identiques sont disponibles pour moins de la moitié de celle sur AliExpress. L’entreprise pourrait théoriquement être une opération de dropshipping, ou acheter des produits bon marché sur des marchés en ligne et les reconditionner (OceanGalaxyLight n’a pas répondu à une demande de commentaire).

C’est une pratique – une pratique que je vais (avec amour) appeler «l’extraction d’influence» – qui est devenue si courante qu’un employé d’OceanGalaxyLight a déclaré à Bloomberg que son travail le poussait à rechercher des tweets viraux dans lesquels intégrer ses liens, et maintenant les utilisateurs de Twitter savent venir le voir. Un seul lien, a-t-il déclaré, se traduit généralement par trois ou quatre commandes et, en juillet dernier, la société a gagné entre 7 000 et 8 000 dollars sur Twitter uniquement.

Dans l’ensemble, l’extraction d’influence peut sembler être une relation assez symbiotique – l’entreprise obtient de la publicité bon marché, vous obtenez quelques dollars – jusqu’à ce que vous puissiez déterminer combien d’argent il reste potentiellement sur la table. Il est difficile d’évaluer exactement ce que valent les impressions sur les réseaux sociaux, mais toute personne connaissant le domaine vous dira que 50 $ pour une publication, c’est bien trop peu. Joe Gagliese, co-fondateur et PDG de la société de marketing et de gestion d’influenceurs Viral Nation, l’a vu un million de fois: «Dans le grand schéma des choses, cela ne mettra personne à la retraite. C’est juste une petite façon mignonne de bénéficier du pic viral. »

obtenez une lampe coucher de soleil pour votre chambre https://t.co/dHww4DIfY4 pic.twitter.com/0nHRGDFEye – Mya ♡ 444 (@amayarae_) 25 février 2021

Cependant, Twitter n’est pas là où se trouve l’argent réel. Cela reste dans les plates-formes visuelles (et plus respectueuses de la marque) comme Instagram et TikTok. Sur TikTok, dont l’algorithme a une capacité inégalée à rendre virales des vidéos à partir de comptes aléatoires avec peu de followers du jour au lendemain, d’innombrables personnes ont connu le frisson (et la terreur) de se réveiller à un million de vues ou plus. C’est une blague courante sur l’application de se sentir comme si une fois que vous avez eu un seul hit viral, il est temps de déménager à Los Angeles.

Aussi souvent que les marques contactent les créateurs de vidéos virales, il en va de même pour le nombre croissant de sociétés de gestion de talents et d’influenceurs. Au mieux, embaucher un manager aidera à guider les gens vers une carrière légitime et lucrative et évitera d’être exploité par les marques, et au pire, cela pourrait signifier être exploité par les managers eux-mêmes.

«C’est devenu un peu prédateur», dit Gagliese. «J’ai rencontré un influenceur via notre agence de talents qui était sur un contrat de société de gestion 70/30, la société de gestion prenant 70 [percent]. Ils pensent: « Putain de merde, je vais gagner 10 000 $ et je n’ai pas gagné 10 000 $ au cours des six derniers mois. commission.

«La pire erreur que je vois commettre par les influenceurs lorsqu’ils obtiennent cette poussée virale est qu’ils commencent à accepter toute offre qui leur est faite», dit Gagliese. «Ils passent d’avoir quelque chose d’aussi précieux, puis tout d’un coup, ils concluent des accords avec Fashion Nova, avec des thés plats, du blanchiment des dents, toutes ces affaires de merde qui coûtent 500 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars. Les gestionnaires avides peuvent parfois également encourager les aspirants influenceurs à accepter ces petites transactions, car en fin de compte, eux aussi espèrent encaisser rapidement.

De nos jours, Gagliese envoie chaque jour 25 à 50 e-mails de créateurs de contenu devenus viraux dans l’espoir d’être représentés. «La vitesse à laquelle les gens deviennent viraux est modifiée. L’industrie devient si grande que maintenant, ces petites sensations virales se produisent tout le temps.

Tenter de transformer des merveilles uniques en carrières viables est le pain et le beurre pour certaines sociétés de gestion. Gina Rodriguez, la fondatrice de la société de production et de gestion Gitoni, a travaillé au cours de sa carrière avec certaines des cibles préférées des tabloïds, de Stormy Daniels à «Octomom», mais ces jours-ci, elle est plus concentrée sur les médias sociaux. -être des étoiles. «Si cela est fait correctement, ils pourraient gagner de 300 000 $ à un million de dollars en très peu de temps, comme trois à six mois», dit Rodriguez. «Lorsque cela se produit, chaque entreprise veut en faire partie et surfer sur la vague virale.»

Ses deux plus grands succès de TikTok jusqu’à présent ont inclus Nathan Apodaca, le skateur qui a siroté Ocean Spray aux «Dreams» de Fleetwood Mac, et Tessica Brown, la femme dont le voyage pour enlever la Gorilla Glue de ses cheveux a fait la une des journaux nationaux. Apodaca, dit Rodriguez, a gagné près d’un million de dollars grâce à des accords de parrainage et à des produits dérivés depuis sa vidéo virale fin septembre. La renommée de Brown est plus récente, mais Rodriguez dit qu’ils travaillent actuellement sur une ligne de cils, ainsi qu’un produit de retrait de colle avec le médecin qui a pratiqué son opération, et discutent d’une émission de télévision potentielle centrée sur la famille élargie de Brown en Louisiane. La stratégie n’est pas différente de la façon dont les stars de la télé-réalité ont appris que l’argent réel ne vient pas d’être dans l’émission, mais des entreprises qu’elles lancent après la célébrité.

Alors que de plus en plus de gens disent vouloir devenir des influenceurs professionnels et y parviennent, la population en général est devenue plus informée sur l’aspect commercial de la profession (les gens peuvent acheter des thés plats, mais est-ce que quelqu’un pense vraiment que c’est ainsi que Kylie Jenner reste mince? ). Pourtant, il est toujours facile pour les gens qui tombent sur une renommée du jour au lendemain d’être exploités car, le plus souvent, ils n’ont aucune expérience dans le domaine. Il n’y a pas encore de standardisation des taux d’influence pour les liens d’affiliation et les publications sponsorisées, et les raisons sont encore plus floues pour les mineurs étant donné l’absence de lois sur le travail des enfants spécifiques aux influenceurs.

Bien que gagner quelques centaines de dollars sur une vidéo virale puisse être bien, le vrai rêve américain est de transformer cela en quelques millions. Bien sûr, ce ne sera probablement pas le cas pour la plupart. Muthoni, dont le tweet de Trump est devenu viral, a déclaré que c’était la première fois qu’elle publiait des liens d’affiliation, mais «cela ne me dérangerait pas d’en faire plus à l’avenir. Obtenir de l’argent de quelque chose que je n’envisage pas du tout [labor] aide définitivement la vie à la maison.

Quelqu’un me paie pour faire de la publicité pour les lumières de la galaxie, putain! – Eliza Skinner (@elizaskinner) 16 février 2021

Comme Heather Schwedel l’a écrit pour Slate en 2018, avant que TikTok n’existe aux États-Unis et que personne ne payait pour les tweets viraux, «Les utilisateurs sont de plus en plus frustrés qu’il n’y ait pas plus, ou vraiment pas d’argent, à devenir viral.» Pour la plupart, c’est toujours vrai, mais cela change à mesure que les sites de médias sociaux rivalisent avec les nouvelles plates-formes comme OnlyFans, Discord, Substack ou Clubhouse pour attirer l’attention. Pour ce faire, ils expérimentent de nouvelles façons de les garder là-bas: Twitter, par exemple, lance une fonction de «super suivi» dans laquelle les gens peuvent s’abonner aux tweets payants d’un utilisateur pour 4,99 $ par mois; TikTok paie ses utilisateurs en fonction de l’audience en utilisant l’argent de son Fonds des créateurs (les créateurs doivent passer par un processus d’approbation). Le monde de la diffusion en direct a également longtemps encouragé les influenceurs à «basculer», comme un moyen de «récupérer une partie du pouvoir des plates-formes», comme l’a récemment déclaré Brooke Erin Duffy, professeur de communication à Cornell, à mon collègue Terry Nguyen.

Mais pour le meilleur ou pour le pire, gagner de l’argent grâce à la viralité est encore largement entre les mains des créateurs. Que les gens devraient profiter de leur propre contenu en ligne semble être devenu une idée plus largement exprimée ces jours-ci grâce à une meilleure compréhension de la façon dont les entreprises Internet profitent de nous. Les gens ajoutent déjà leur Venmo ou PayPal à leur biographie de médias sociaux; ils rendent publiques leurs listes de souhaits Amazon. Plutôt que de considérer cela comme un signe avant-coureur d’un avenir dystopique où chaque interaction humaine est sujette à la monétisation, c’est peut-être plutôt un signal adressé à la poignée d’entreprises qui contrôlent Internet: quand nous disons «va te faire foutre, paie-moi», nous le pensons en fait .