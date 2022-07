Votre travail gâche probablement votre sommeil – comment avoir une meilleure nuit de repos

La personne moyenne dépensera au moins 20 ans de leur vie endormie. C’est, bien sûr, si vous dormez suffisamment – ce que beaucoup d’entre nous ne font pas. Une personne sur trois sera aux prises avec un trouble du sommeil à un moment donné dans leur vie, rapporte l’American Sleep Association. Et une mauvaise nuit de sommeil peut avoir de graves conséquences au fil du temps : la privation de sommeil est associée à l’hypertension, aux maladies cardiovasculaires et aux troubles cognitifs, entre autres problèmes de santé. Il y a aussi un coupable caché qui sabote notre sommeil : nos emplois. “Ce que vous faites pendant la journée et au travail peut vraiment affecter la qualité de votre sommeil la nuit et la façon dont vous vous sentez au réveil le lendemain matin”, a déclaré le Dr Rachel Salas, spécialiste de la médecine du sommeil et directrice médicale adjointe du Johns Hopkins Center. pour le sommeil et le bien-être, raconte CNBC Make It. Un sommeil de mauvaise qualité peut également avoir un impact sur vos performances au travail, vous laissant “plus grincheux et moins productif”, explique le Dr Ilene Rosen, professeur agrégé de médecine à l’hôpital de l’Université de Pennsylvanie qui étudie le sommeil. Voici trois façons dont notre vie professionnelle nuit à la qualité de notre sommeil – et comment se réveiller plus heureux et plus reposé à la place, selon les experts :

Boire de la caféine l’après-midi

Votre habitude de prendre un café (ou un thé) en fin d’après-midi pourrait vous aider à passer une journée de réunions et d’échéances, mais il y a de fortes chances que vous en payiez le prix plus tard. La caféine stimule le système nerveux central du corps, vous gardant éveillé et alerte – et de tels effets peuvent persister pendant quatre heures ou plus, ce qui rend plus difficile de se détendre avant de se coucher, a déclaré le Dr Phyllis Zee, chef de la médecine du sommeil et professeur de neurologie à Northwestern University Feinberg School of Medicine, dit. Salas recommande de couper la caféine à 16 heures ou midi, si vous êtes plus sensible à ses effets. Au lieu de cela, remplacez votre tasse de l’après-midi par une eau pétillante, un jus ou une autre boisson sans caféine ; faire une marche rapide à l’extérieur; ou étirez-vous pour vous redresser.

Consigner des heures plus longues

Parfois, il est inévitable de faire des heures supplémentaires, mais faire des heures supplémentaires signifie moins de temps consacré à des activités qui vous aideront à dormir ou à les faire trop tard le soir. Faire de l’exercice après la tombée de la nuit, par exemple, “peut saboter votre sommeil”, dit Rosen. En effet, l’exercice cardiovasculaire augmente la température corporelle centrale pendant une à deux heures, même après une séance d’entraînement, interrompant le processus naturel de “refroidissement” du corps, ce qui nous aide à nous endormir, explique-t-elle. Rosen suggère d’éviter l’exercice dans les trois heures suivant l’heure du coucher. La même règle s’applique à un dîner tardif ou à un happy hour après le travail, car manger un gros repas ou boire de l’alcool dans les deux heures précédant le coucher peut perturber votre sommeil, dit Zee. Manger trop près de l’heure du coucher peut provoquer une indigestion et un reflux acide, tandis que l’alcool, bien qu’initialement sédatif, peut stimuler le cerveau lors de sa métabolisation, vous empêchant de tomber dans un sommeil plus profond et vous laissant groggy le matin. Travailler tard peut également entraver votre routine du coucher – ces habitudes, qu’il s’agisse d’une douche chaude ou de la lecture, sont importantes car elles signalent à votre cerveau qu’il est temps d’aller au lit et vous aident à vous endormir plus rapidement, souligne Rosen. Pour mieux dormir même après une longue nuit de travail, réservez votre entraînement pour le lendemain matin ou après-midi et faites une pause pour le dîner au moins deux heures avant le coucher.

“Rattraper” son sommeil pendant le week-end