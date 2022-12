«Votre travail est maintenant terminé, papa»: les personnes en deuil se souviennent du député de Winnipeg Jim Carr lors d’un service commémoratif

Les personnes en deuil se sont rassemblées samedi matin au Centennial Concert Hall de Winnipeg pour se souvenir de Jim Carr, le député manitobain et ancien ministre libéral décédé plus tôt cette semaine à l’âge de 71 ans.

“Nous sommes dépourvus, mais nous sommes meilleurs pour l’avoir connu, mieux pour l’avoir au service de ce pays”, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau aux journalistes à Winnipeg, avant la cérémonie de samedi matin.

Carr, qui représentait Winnipeg-Centre-Sud depuis 2015, a reçu un diagnostic de myélome multiple – un type de cancer du sang – un jour après sa réélection en octobre 2019. Il a également lutté contre l’insuffisance rénale.

Carr est décédé paisiblement chez lui lundi, entouré de sa famille et de ses proches, selon un communiqué de sa famille. Sa mort a été annoncée à la Chambre des communes ce jour-là.

“Comme il convient de faire cela ici”, a déclaré Ben Carr, le fils de Jim, sur scène lors du service dans la salle de concert du centre-ville de 2 300 places. “[It was] un endroit qu’il aimait tant.”

Avant de devenir député, Jim Carr était hautbois professionnel avec l’Orchestre symphonique de Winnipeg, qui se produit au Centennial Concert Hall.

Plus tard, il s’est lancé dans la politique provinciale, en tant que chef adjoint du Parti libéral du Manitoba de 1988 à 1992.

Il s’est présenté pour la première fois à un siège à l’Assemblée législative du Manitoba en 1986, lorsqu’il a perdu contre le chef progressiste-conservateur Gary Filmon dans la circonscription de Tuxedo. Aux élections provinciales de 1988, il a remporté le siège de Fort Rouge pour les libéraux et a été député provincial jusqu’en 1992, date à laquelle il a accepté un poste au sein du Winnipeg Free Press.

Il est ensuite devenu président fondateur et chef de la direction du Business Council of Manitoba, avant d’entrer en politique fédérale avec sa victoire en 2015 dans Winnipeg South Centre – un siège qu’il a conservé lors des élections de 2019.

Ben Carr a déclaré que son père avait passé plus d’un mois à faire campagne pour sa réélection en 2019 alors qu’il souffrait sans le savoir d’insuffisance rénale et de cancer.

Carr célèbre sa réélection comme député de Winnipeg-Centre-Sud en octobre 2019. (Tyson Koschik/CBC)

“Il a mis fin à l’élection en prononçant un discours de victoire optimiste devant une grande foule avant d’aller à l’hôpital pour la nuit”, a déclaré Ben lors du mémorial de samedi.

“Papa croyait fermement au service public et à notre responsabilité collective de prendre soin les uns des autres”, a-t-il déclaré.

Cela s’est étendu aux amitiés avec des opposants politiques tels que Filmon, a déclaré Ben.

“Qu’il le sache ou non, il nous apprenait que ce n’est pas parce qu’on ne voit pas le monde de la même manière qu’il n’y a pas de place pour l’amitié et le respect mutuel d’une personne à l’autre”, a déclaré Ben.

“Pragmatisme des Prairies”

Lloyd Axworthy, un ancien ministre libéral qui a occupé le siège de Winnipeg-Centre-Sud de 1998 à 2000, a déclaré que Carr était un rassembleur d’idées et de personnes.

Axworthy a déclaré qu’après l’annonce de la mort de Carr, il avait reçu un message sur Facebook d’une femme que le politicien décédé avait visitée alors qu’il sollicitait un autre candidat en 2006.

Le message, qu’Axworthy a lu à haute voix, indiquait que la femme n’avait pas voté depuis 10 ans à ce moment-là, mais après la visite de Carr, elle n’a jamais manqué une occasion de voter.

“Il m’a convaincue du pouvoir d’un vote unique”, disait le message de la femme.

Carr, un musicien, a apporté un sens de l’harmonie à la politique, a déclaré Axworthy, partageant ses passions, ses valeurs et ses rêves avec tous ceux qu’il rencontrait.

“Le plus beau cadeau qu’il m’ait fait, c’est son amitié.”

Le premier ministre Justin Trudeau, montré en train de parler au service commémoratif de Carr samedi, a remis à la famille du défunt député le drapeau canadien qui a volé en berne pour lui à Ottawa lundi, ainsi qu’une copie du projet de loi d’initiative parlementaire de Carr qui a reçu la sanction royale. jeudi. (Tyson Koschik/CBC)

Lors de la cérémonie de samedi matin, Trudeau a déclaré que Carr avait apporté un « pragmatisme des Prairies » au Parlement et laissé derrière lui un immense héritage.

Le Premier ministre a déclaré que l’attention particulière que Carr lui avait accordée le faisait se sentir spécial.

“Et puis cette semaine j’ai découvert qu’il n’y avait pas que moi [he did that for] – c’était tout le monde.”

Après son discours, Trudeau a remis à la famille Carr le drapeau canadien qui flottait en berne à la Tour de la Paix d’Ottawa lundi.

Il a également donné à la famille une copie de la Green Prairie Economy Act, le projet de loi d’initiative parlementaire de Carr qui a été adopté à la Chambre des communes la semaine dernière, et a reçu la sanction royale jeudi.

Carr a travaillé avec les trois paliers de gouvernement, des membres du secteur privé et des communautés autochtones pour créer le projet de loi, qui met l’accent sur la construction d’une économie verte dans les provinces des Prairies.

Carr était ravi de voir l’adoption du projet de loi la semaine dernière, a déclaré sa famille dans sa déclaration plus tôt cette semaine.

Trudeau a déclaré que le projet de loi montre combien Carr devait contribuer au pays.

“Le cancer lui a volé un certain nombre d’années pendant lesquelles il aurait continué à avoir un impact à Winnipeg, dans les Prairies et dans tout le pays”, a-t-il déclaré aux journalistes avant le mémorial de samedi.

Ben Carr a également souligné les services rendus par son père à sa communauté lors de son hommage samedi.

“Votre travail est terminé maintenant, papa.”