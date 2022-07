Votre thyroïde est-elle à blâmer ?

Qu’est-ce qu’une thyroïde sous-active ?

L’hypothyroïdie, en revanche, découle d’une sous-production d’hormones thyroïdiennes. Étant donné que la production d’énergie de votre corps nécessite certaines quantités d’hormones thyroïdiennes, une baisse de la production d’hormones entraîne une baisse des niveaux d’énergie, ce qui vous fait vous sentir faible et fatigué.

Environ 25 millions de personnes souffrent d’hypothyroïdie et environ la moitié ne sont pas diagnostiquées. Les adultes plus âgés – en particulier les femmes – sont plus susceptibles de développer une hypothyroïdie que les adultes plus jeunes. L’hypothyroïdie a également tendance à fonctionner dans les familles.

Si l’hypothyroïdie n’est pas traitée, elle peut augmenter votre taux de cholestérol et vous rendre plus susceptible d’avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Pendant la grossesse, une hypothyroïdie non traitée peut nuire à votre bébé. Heureusement, l’hypothyroïdie est facile à traiter.

Les causes de l’hypothyroïdie peuvent inclure :

Thyroïdite de Hashimoto : Dans cette maladie auto-immune, le corps attaque le tissu thyroïdien. Le tissu finit par mourir et cesse de produire des hormones. D’autres troubles auto-immuns se produisent avec cette condition et d’autres membres de la famille peuvent également être affectés par cette condition.

Ablation de la glande thyroïde : La thyroïde peut être enlevée chirurgicalement ou détruite chimiquement pour traiter l’hyperthyroïdie.

Exposition à des quantités excessives d’iodure : L’amiodarone, un médicament pour le cœur, peut vous exposer à trop d’iode. Le traitement à l’iode radioactif de l’hyperthyroïdie peut également entraîner une hypothyroïdie. Vous pouvez être plus à risque de développer une hypothyroïdie, surtout si vous avez eu des problèmes de thyroïde dans le passé.

Lithium: Ce médicament a également été associé à une cause d’hypothyroïdie.

Si elle n’est pas traitée pendant une longue période, l’hypothyroïdie peut provoquer un coma myxoedémateux, une maladie rare mais potentiellement mortelle qui nécessite des injections immédiates d’hormones.