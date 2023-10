Votre téléphone va effectuer un test d’urgence mercredi

Les Américains recevront une alerte de test d’urgence à l’échelle nationale sur leurs téléphones portables, téléviseurs et radios mercredi à 14 h 20 HE. pour tester les systèmes d’alerte sans fil. Le test sera effectué pour garantir que la réponse automatisée du système continue de fonctionner efficacement en cas d’urgence publique.

L’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a annoncé qu’elle publierait le test en août. communiqué de presse et le test d’urgence du téléphone dira : « CECI EST UN TEST du système national d’alerte d’urgence sans fil. Aucune action n’est nécessaire. Le système d’alerte d’urgence (EAS) et les alertes d’urgence sans fil (WEA) seront envoyés comme prévu, mais la FEMA a indiqué dans son communiqué que les deux tests seraient reportés en cas de « temps violent généralisé ou d’autres événements importants ». La date de sauvegarde pour les deux tests est le 11 octobre.

Les tests se poursuivront pendant environ 30 minutes et l’alerte sera affichée en espagnol pour les téléphones configurés dans cette langue via le menu principal.

Un message distinct diffusé sur les radios et les télévisions dira : « Il s’agit d’un test national du système d’alerte d’urgence, émis par l’Agence fédérale de gestion des urgences, couvrant les États-Unis de 14 h 20 à 14 h 50 HE. Ceci est seulement un test. Aucune action n’est requise de la part du public.

La FEMA a répondu à d’éventuelles préoccupations concernant son site, assurant que le test national ne sera pas utilisé pour collecter des données privées et est simplement « conçu pour évaluer l’efficacité des systèmes dans l’envoi d’un message d’urgence ». Il a déclaré que les rumeurs selon lesquelles les gens devront annuler ou ignorer l’alerte pour pouvoir utiliser leur téléphone ou que leur appareil continuera à sonner pendant 30 minutes entières ne sont pas le cas. Il a également déclaré que les messages exhortant les gens à éteindre leur téléphone, affirmant que « les alertes sont nuisibles en raison des signaux à haute fréquence », sont également faux.

La FEMA indique dans son communiqué de presse que le test retentira sur les téléphones portables, que l’option de notification soit activée ou non et même si le téléphone est réglé en mode vibreur. La législation adoptée en 2015 oblige la FEMA à effectuer un test tous les trois ans pour garantir que les Américains reçoivent des alertes dans les 10 minutes suivant une urgence publique ou liée aux conditions météorologiques, notamment les catastrophes naturelles, le terrorisme et d’autres avertissements de sécurité publique.