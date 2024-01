Votre téléphone Samsung Galaxy fonctionne comme une webcam avec One UI 6.1

Résumé La dernière version One UI de Samsung introduite avec la gamme Galaxy S24 comprend un outil intégré qui transforme votre téléphone Galaxy en une webcam sans fil, similaire à la caméra de continuité d’Apple et à l’alternative de Google sur Android 14.

Contrairement à la mise en œuvre de Google, la fonction webcam de Samsung permet une configuration sans fil pour se connecter à une tablette Galaxy compatible, améliorant ainsi la qualité des appels vidéo sur la tablette.

La fonction de partage de caméra dans One UI 6.1 nécessite que le Bluetooth et le Wi-Fi soient activés sur le téléphone et la tablette, et elle est actuellement exclusive à la série Galaxy S24 mais devrait atteindre les téléphones plus anciens avec une mise à jour One UI 6.1.





Cela semblait être une fonctionnalité magique lorsqu’Apple a présenté pour la première fois la caméra Continuity, qui vous permet d’utiliser l’appareil photo principal de votre iPhone comme webcam sans fil de haute qualité pour votre MacBook. Android 14 a bénéficié d’une fonctionnalité similaire l’année dernière pour tous les combinés Pixel récents, et il semble désormais que Samsung se joigne également à la mêlée. Il s’avère que la dernière version de One UI introduite avec la gamme Galaxy S24 dispose d’un outil intégré qui vous permet de transformer votre téléphone Galaxy en webcam sans fil.

Apple avait établi une référence élevée avec la mise en œuvre transparente de Continuity Camera et sa bonne qualité de caméra, même sur une configuration sans fil. Nous fondions donc également de grands espoirs sur l’alternative de Google. Si la version de Google fait le travail, elle semble bien plus limitée. Par exemple, cela nécessite une connexion filaire, ce qui rend la configuration difficile sur un ordinateur de bureau, la résolution vidéo est limitée à 720p et vous ne pouvez utiliser que la caméra frontale, ce qui annule l’objectif même d’utiliser votre téléphone pour avoir une meilleure qualité de webcam.

Bien que nous n’ayons pas encore testé le fonctionnement de la mise en œuvre de Samsung dans le monde réel, il semble déjà être un meilleur produit dès le départ. Repérée par Mishaal Rahman, la fonction webcam de Samsung peut fonctionner sans fil pour transformer votre téléphone Galaxy en webcam pour une tablette compatible. Il y a de fortes chances que votre récente tablette Samsung dispose déjà d’une bonne caméra frontale, mais c’est bien d’avoir la possibilité d’améliorer encore vos appels vidéo grâce à cette nouvelle fonctionnalité.

Rahman note que la fonctionnalité est différente d’un autre outil de webcam annoncé par Samsung au CES 2024 et qui vous permet d’utiliser votre téléphone Samsung comme webcam pour votre Galaxy Book 4 à l’aide de Link to Windows. Il pourrait être déroutant pour les utilisateurs finaux de disposer de différents outils pour différents appareils, mais comme les PC Windows ne font pas partie de l’écosystème de Samsung, la parité des fonctionnalités à la manière d’Apple serait un défi majeur.

Le partage de caméra a été ajouté à One UI 6.1 et nécessite probablement que votre téléphone et votre tablette exécutent cette dernière version pour que la fonctionnalité fonctionne. Les deux appareils devront avoir Bluetooth et Wi-Fi activés pour faciliter la prise de contact. Et comme cela fait partie de la mise à jour One UI 6.1, davantage de produits phares de Samsung devraient bénéficier de cette fonctionnalité, car la société travaille déjà à apporter la mise à jour aux anciens téléphones Galaxy. Mais pour le moment, One UI 6.1 est exclusif au Galaxy S24, tout comme le partage d’appareil photo.

En plus de cela, One UI 6.1 a également introduit de nombreuses autres fonctionnalités sur la série Galaxy S24, comme un nouveau look pour l’écran de verrouillage, y compris une visibilité directe des widgets d’écran de verrouillage, un outil de protection de la batterie et tout un tas de fonctionnalités d’IA, telles que Circle to Search, en partenariat avec Google.