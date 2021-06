Votre téléphone Google Pixel reçoit une nouvelle mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités

Cela peut sembler tard, mais Google suit son calendrier typique avec la publication de la mise à jour de sécurité Android de juin pour ses téléphones Pixel. Il est disponible dès aujourd’hui si vous possédez un Pixel 3 jusqu’au Pixel 5, et ce mois-ci comprend de nouveaux goodies Pixel Feature Drop.

Si vous possédez l’un des téléphones Pixel toujours pris en charge, vous devriez trouver à la fois des fichiers d’image d’usine et des fichiers OTA disponibles si vous souhaitez mettre à jour immédiatement avec un peu de travail. Cependant, la poussée en direct devrait démarrer momentanément si vous souhaitez récupérer la mise à jour sans trop d’effort en vous rendant dans Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système.

Actuellement, nous voyons de nouveaux fichiers 11.0.0 pour Pixels 5 (RQ3A.210605.005), Pixel 4a 5G (RQ3A.210605.005), Pixel 4a (RQ3A.210605.005), Pixel 4 et Pixel 4 XL (RQ3A.210605.005), Pixel 3a et Pixel 3a XL (RQ3A.210605.005), et Pixel 3 et Pixel 3XL (RQ3A.210605.005).

Pour découvrir tous les nouveaux ajouts dans le cadre de la fonctionnalité Pixel de juin de ce mois-ci, consultez cet article. Si vous souhaitez simplement connaître les corrections de bugs, celles-ci peuvent être trouvées ci-dessous :

Google devrait commencer à diffuser ces mises à jour sous peu, mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA dans les liens ci-dessous. Pour obtenir des instructions sur la façon de flasher une image d’usine, c’est parti. Pour obtenir des instructions sur la façon de flasher un fichier .zip OTA, c’est parti.

Liens: