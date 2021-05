Votre téléphone Android est désormais une télécommande Android TV

Google a annoncé une nouvelle fantastique pour Android TV Utilisateurs OS et Google TV à Google I / O cette semaine: une télécommande intégrée pour Android TV sur votre appareil Android. But!

Avec ce mouvement, Google tente de résoudre un vrai problème. Ce problème? Taper des mots de passe et tous ces déchets dans Android TV à l’aide d’un contrôleur directionnel à 4 voies J’ai toujours détesté ça. De plus, si vous perdez votre télécommande, cette décision résout également le problème. Dans l’ensemble, l’idée de cuire une télécommande pour Android TV dans Android est tout simplement géniale.

Google indique que cette fonction de télécommande sera déployée plus tard cette année et fonctionnera instantanément pour plus de 80 millions d’appareils Android TV actifs, y compris ceux utilisant Google TV.

NVIDIA a annoncé il y a un peu une fonctionnalité similaire pour SHIELD TV. Cela fonctionne exactement de la même manière en utilisant l’application SHIELD sur votre téléphone. Bon truc, Google.

// Développeurs Android