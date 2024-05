Votre tampon peut aider à détecter CE virus

Les tampons peuvent désormais détecter une infection au VPH. — Unsplash/Fichier

Un virus très courant peut être facilement détecté par les femmes à l’aide de leur tampon.

Bien que 99,8 % des cancers du col de l’utérus soient causés par des infections persistantes à haut risque par le virus du papillome humain (VPH), près d’un tiers des personnes AFAB âgées de 25 à 49 ans ont sauté leur frottis cervical en 2023, selon Métro Royaume-Uni.

Le premier tampon de test HPV en son genre a été lancé par la marque de soins gynécologiques Daye dans le but de résoudre ce problème. Pour collecter un échantillon de cellules, le tampon peut être inséré par les utilisateurs à domicile.

De plus, il peut ensuite être envoyé — dans un emballage spécifique — au laboratoire pour être testé, et les résultats seront disponibles dans un délai de cinq à dix jours.

Pour les IST, notamment la chlamydia, la gonorrhée, les trichomonas, les mycoplasmes et l’uréeplasma ; la société a déjà publié un tampon de diagnostic. Il teste les utilisateurs dans le confort et la commodité de leur foyer. De plus, cela leur coûtera 89 £.

Valentina Milanova, PDG et fondatrice de Daye, a déclaré à propos de l’initiative : « L’élimination du cancer du col de l’utérus d’ici 2040 nécessite une approche conjointe de vaccination, de dépistage et de tests, et nous espérons encourager davantage de femmes et d’individus AFAB à tester de manière proactive le VPH. »

« En utilisant le tampon familier, ce kit de test HPV sans tracas est extrêmement facile et confortable à utiliser », a-t-elle ajouté.

Avertissement : cela peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Consultez votre médecin avant d’essayer cela.