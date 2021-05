Votre stockage illimité gratuit de Google Photos est presque terminé

Le compte à rebours final pour des sauvegardes de stockage illimitées de haute qualité Google Photos a commencé. Dans un mois, toutes les photos et vidéos que vous téléchargez seront comptabilisées dans votre limite de stockage Google, vous devrez donc prendre des décisions.

Lorsqu’elle a été annoncée pour la première fois en novembre de l’année dernière, la date de fin de juin 2021 pour les sauvegardes illimitées dans Photos semblait si loin, mais nous y sommes. Le 1er juin, Google mettra fin à sa solution de stockage gratuit de longue date pour les collections de photos du monde entier. Une fois que le mois prochain arrive, vous devrez décider si vous en tenir à Google Photos et en ajoutant du stockage en vous inscrivant à un compte Google One est le jeu ou si quelqu’un d’autre a un service qui pourrait mieux fonctionner.

Avec votre compte Google, Google vous offre déjà 15 Go d’espace à utiliser sur ses services. À l’avenir, les nouvelles photos et vidéos que vous téléchargez sur Google Photos seront comptabilisées dans cette capacité de stockage. Vos vieux trucs ne le seront pas, mais à partir du 1er juin, les nouveaux le seront. Pour certains d’entre vous, ces 15 Go d’espace peuvent durer longtemps avant que vous n’atteigniez le plafond et que vous deviez envisager d’ajouter de l’espace. Pour d’autres, vous êtes peut-être déjà trop proche et devrez trouver une solution tout de suite.

Plans Google One vous offrira un espace de stockage supplémentaire et vous permettra de continuer à utiliser Google Photos sans problème. La récolte actuelle de plans Google One commence à 2,99 $ / mois pour 200 Go de stockage et augmente à partir de là. Vous pouvez passer à 2 To de stockage pour 9,99 $ / mois ou atteindre 30 To pour 149,99 $ / mois.

Un coût supplémentaire comme celui-ci après des années à ne rien payer n’est jamais amusant. Cependant, Tim a récemment souligné que gagner de l’argent grâce à l’application Opinion Rewards de Google lui avait permis de payer pour le stockage Google Drive (identique à Google One) gratuitement, en gros. Voici cet article, que vous devriez absolument regarder.

Bien sûr, il existe d’autres options. Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un stockage de photos pleine résolution illimité et de 5 Go pour la vidéo sans frais supplémentaires. Étant donné que vous êtes déjà nombreux à être membres Prime, cela pourrait être une option décente. Vous pouvez inscrivez-vous ici.

Enfin, si vous possédez un Téléphone Google Pixel, vous pouvez conserver un stockage illimité à un certain niveau. Si votre téléphone est assez ancien, vous pouvez toujours conserver des sauvegardes en pleine résolution ou en «qualité d’origine» pendant un certain temps, mais les pixels 1 à 5 conserveront l’option de haute qualité pour le moment. Ne possédez pas de téléphone Pixel, eh bien, vous n’avez pas de chance.

Avez-vous déjà pris votre décision?