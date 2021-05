Votre stockage gratuit et illimité de photos Google n’est plus disponible

C’est sûr que c’est arrivé rapidement. C’est comme si nous vous avions donné l’avertissement d’un mois il y a seulement quelques jours et que nous en sommes maintenant au dernier jour. Oui les amis, Google Photos n’aura plus de stockage illimité à partir de demain, le 1er juin, pour presque tous ceux qui ne possèdent pas de téléphone Google Pixel.

Google Photos ne vous permet plus de sauvegarder des photos gratuitement

Je ne peux pas imaginer que vous ne le saviez pas déjà, mais pour ceux qui viennent de rattraper leur retard, voici l’accord – Google a annoncé tout cela en novembre 2020. Dans un virage quelque peu surprenant de tout était gratuit pour toujours, Google a déclaré au monde qu’il serait bientôt temps de payer pour son excellent produit Photos.

Cela signifie qu’à partir du 1er juin, toutes les photos et vidéos que vous téléchargez sur Google Photos commenceront à être décomptées des 15 Go d’espace de stockage gratuit que Google offre à tous ceux qui possèdent un compte Google. Oh, vous ne saviez pas qu’ils offraient à tout le monde 15 Go de stockage gratuits ? Ils font. Ce stockage est utilisé pour de nombreuses choses, comme les 25 000 e-mails que vous avez archivés dans Gmail au cours des dix ou vingt dernières années, votre compte Google Drive et maintenant Google Photos. 15 Go était une quantité décente de stockage sans photos incluses. Avec ceux-ci inclus, eh bien, c’est là que les choses se compliquent.

Ainsi, avant le 1er juin, vous disposiez de sauvegardes gratuites et illimitées de photos « Haute qualité » sur votre compte Google Photos, où Google réduisait la qualité de l’original pour ne pas occuper autant d’espace de stockage. L’option de sauvegarde des photos de qualité « Originale » ou en pleine résolution n’est pas gratuite depuis un certain temps et est comptabilisée dans vos 15 Go d’espace de stockage gratuit (sauf si vous possédez certains téléphones Pixel). Lorsque demain arrivera, vous ne pourrez plus sauvegarder gratuitement avec « Haute qualité ». En outre, ils renomment « Haute qualité » en « économiseur de stockage » pour aider à mieux comprendre tout cela.

Cependant, tout ce que vous avez téléchargé avant le 1er juin est là pour rester et ne sera pas pris en compte dans votre plafond de stockage. Donc, si vous vous dépêchez aujourd’hui et que vous téléchargez, vous devriez être bon. Mais encore une fois, à l’avenir, tout compte pour presque tout le monde (seuls les propriétaires de téléphones Pixel obtiennent un laissez-passer).

Qu’est-ce que tu es censé faire maintenant ?

Vous avez quelques options ! Si vous aimez vraiment Google Photos, comme la façon dont il organise tout, que vous aimez ses capacités de recherche et que vous ne voulez pas passer à un nouveau service, alors cool ! Google vous offre de nouveaux outils dans Google Photos pour suivre votre utilisation de l’espace de stockage gratuit de 15 Go, vous aider à nettoyer les photos indésirables et vous avertir si vous vous rapprochez d’une limite. De plus, ils se feront un plaisir de vous vendre un forfait Google One. pour ajouter plus de stockage à votre compte.

Si vous décidez de vous en tenir à Google Photos et que vous avez besoin de plus d’espace de stockage, Forfaits de stockage Google One à partir de 2,99 $/mois pour 200 Go de stockage. Je peux vous dire que je suis sur un forfait de 200 Go depuis quelques années maintenant et que je télécharge en qualité «Original» et que je suis à 50% de capacité. Cela pourrait vous durer un certain temps. La prochaine étape à partir de 200 Go est de 2 To et coûte 9,99 $/mois. Il y a aussi de plus grands projets que cela.

Oh, Tim a une astuce pour vous aider potentiellement à obtenir un stockage gratuit de Google Photo via un forfait Google One. Parlons-en.

Lien Google Play: Google One

Obtenez un espace de stockage Google Photos gratuit avec cette astuce

Vous connaissez Google Opinion Rewards, n’est-ce pas ? Il s’agit de l’application de Google qui vous envoie de temps en temps de courts sondages aléatoires qui vous rapportent de quelques centimes à plus d’un dollar. Elles ne comportent souvent que quelques questions et se rapportent généralement à un emplacement récent où vous vous êtes arrêté ou à quelque chose que vous avez recherché sur Google. Les petites sommes d’argent qu’il paie peuvent vraiment s’additionner au fil du temps.

Voici le problème : vous pouvez utiliser cet argent pour payer votre espace de stockage Google One. Votre espace de stockage Google One, si vous vous inscrivez dans l’application et utilisez Google Play pour gérer l’abonnement, vous permet de payer avec l’un des comptes que vous avez associés à Google Play. L’une des options de paiement, comme vous pouvez le voir ci-dessous à partir de mon compte, est le « solde Google Play ». En supposant que j’ai suffisamment d’argent chaque mois, cela devrait couvrir mon forfait de 2,99 $/mois à 200 Go.

Vous n’êtes pas sûr d’obtenir suffisamment d’enquêtes pour couvrir le coût ? Vous le ferez probablement. Au mois de mai, j’ai collecté environ 2,80 $ en espèces pour les sondages et je travaille à domicile et je ne vais presque nulle part, je vois donc rarement des sondages basés sur la localisation. Si vous n’êtes pas comme ça, il y a une chance que vous puissiez accumuler bien plus que les 3 $ nécessaires. Jetez un œil à cet article et voyez combien les lecteurs de DL ont gagné au fil des ans.

Bien sûr, ce faisant, vous répondez probablement à tous les besoins de Google en matière d’annonces de recherche et de suivi, mais vous pouvez décider que le stockage gratuit de Google Photos en vaut la peine.

Lien Google Play: Récompenses d’opinion Google

Posséder un téléphone Google Pixel, c’est bien en ce moment

J’y ai brièvement fait allusion plus tôt, mais si vous possédez un Google Pixel 1 à Pixel 5, vous pouvez toujours télécharger gratuitement sur Google Photos à un certain niveau. Les futurs téléphones Pixel ne conserveront probablement pas cet avantage, alors profitez-en pendant que vous le pouvez. Pour en savoir plus sur les téléphones Google Pixel en conservant des sauvegardes illimitées, rendez-vous ici.

Vous avez terminé avec Google Photos et avez besoin d’une alternative

Disons que vous êtes en colère contre Google et que vous voulez en finir avec Google Photos et que vous ne voulez certainement pas participer à des sondages pour payer. C’est cool aussi ! Il existe des options de OneDrive de Microsoft à Photos d’Amazon Prime produit vers des sauvegardes de disque dur hors ligne. Tout le monde a une application à ce stade et sauvegardera automatiquement vos photos, vous permettra de les rechercher, etc. Google Photos est génial, mais les services concurrents comme les deux que je viens de mentionner sont également assez solides.

Amazon Prime (meilleur) : Si vous êtes un abonné Prime, cela va être votre meilleure alternative à mon avis. Avec Prime, vous bénéficiez d’un stockage de photos illimité et gratuit en pleine résolution. C’est gros! Vous pouvez également télécharger des vidéos, mais vous n’obtenez que 5 Go pour celles-ci. Cette sauvegarde en pleine résolution est cependant un gros problème, d’autant plus que beaucoup d’entre vous ont probablement déjà Prime. (Inscrivez-vous à Amazon Prime)

: Si vous êtes un abonné Prime, cela va être votre meilleure alternative à mon avis. Avec Prime, vous bénéficiez d’un stockage de photos illimité et gratuit en pleine résolution. C’est gros! Vous pouvez également télécharger des vidéos, mais vous n’obtenez que 5 Go pour celles-ci. Cette sauvegarde en pleine résolution est cependant un gros problème, d’autant plus que beaucoup d’entre vous ont probablement déjà Prime. (Inscrivez-vous à Amazon Prime) Microsoft OneDrive: Si vous avez un abonnement Microsoft 365, vous disposez déjà d’au moins 1 To de stockage et pouvez y sauvegarder automatiquement vos collections de photos. Ils ont également des forfaits aussi bas que 1,99 $/mois avec 100 Go si vous n’avez pas besoin de 365. (S’inscrire à OneDrive)

Avez-vous déjà choisi votre chemin ?