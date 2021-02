VOUS l’acteur Chris D’Elia a admis que le sexe « contrôlait » sa vie, alors qu’il rompait son silence sur des accusations d’inconduite sexuelle.

Le comédien a publié vendredi une vidéo YouTube dans laquelle il admet que « ça a l’air mauvais », huit mois après avoir été accusé d’inconduite sexuelle.

Dans sa vidéo, intitulée « Ça fait un moment [sic], « il a admis que son comportement était mauvais,

Mais il a affirmé que toutes ses relations «étaient consensuelles et légales».

Le joueur de 40 ans a ajouté: « Je sais que ça a l’air mauvais.

« Ce que j’en suis venu à comprendre, c’est que c’était toujours une question de sexe pour moi. »

Il a poursuivi: « Ma vie était – je veux dire, le sexe, il contrôlait ma vie. C’était le centre d’intérêt. C’était mon objectif tout le temps. Et j’avais un problème, et j’ai un problème … Je dois travailler sur cette. »

D’Elia a également utilisé la vidéo comme un confessionnal, révélant qu’il avait été un tricheur en série pour de nombreuses femmes, dont sa fiancée, Kristin Taylor, avec qui il partage un fils d’un an, Calvin.

Il a dit: « Et c’est la fille de mes rêves, c’est la fille avec qui je veux être pour le reste de ma vie, et même cela n’arrêterait pas ce que je faisais. »

L’année dernière, plusieurs utilisateurs de Twitter se sont manifestés l’accuser de harcèlement sexuel et de toilettage de filles mineures.

Le selon les allégations, il demandait à des filles mineures des photos nues.

Les allégations sont également apparues dans un article du Los Angeles Times.

En conséquence, les fans ont critiqué la décision de Netflix de le présenter comme un personnage qui avait drogué et agressé des jeunes femmes dans la saison 2 de Tu.

Il a publié une déclaration via TMZ en juin dernier, se qualifiant de «stupide».

Il a déclaré: « Je sais que j’ai dit et fait des choses qui auraient pu offenser des gens au cours de ma carrière, mais je n’ai jamais poursuivi sciemment des femmes mineures à aucun moment. »

Il a poursuivi: « Toutes mes relations ont été à la fois légales et consensuelles et je n’ai jamais rencontré ni échangé de photos inappropriées avec les personnes qui ont tweeté à mon sujet. »

Il a ajouté: « Cela étant dit, je suis vraiment désolé. J’étais un gars stupide qui s’est ABSOLUMENT laissé me prendre dans mon style de vie. C’est MA faute. Je le possède.

« J’y réfléchis depuis un certain temps maintenant et je promets que je continuerai à faire mieux. »

Chris a ensuite été abandonné par ses agents de la CAA.

De plus, son épisode Workaholics, dans lequel il a dépeint un agresseur d’enfants, a été retiré de Comedy Central, Hulu et Amazon Prime Video.

La comédienne Whitney Cummings, avec qui D’Elia a joué dans sa sitcom NBC Whitney, a déclaré qu’elle était « Dévasté et enragé » lorsque les allégations ont été faites à son sujet.

Lorsque sa carrière de stand-up a commencé, Chris a déclaré qu’il ne pouvait pas croire à sa chance alors qu’il n’avait pas à travailler aussi dur pour attirer les femmes.

Il a dit à l’époque: « Je peux juste faire une émission et ensuite faire l’amour. Ou rouler dans une ville et regarder dans ma boîte de réception et commencer à écrire. »

«Je recevais au moins 50 messages après un spectacle chaque ville et par nuit. Et je répondrais à chacun d’entre eux.

« Et je pensais dans mon esprit qu’être franc avec ces femmes était la bonne chose à faire. Je dirais: ‘Hé, viens dans ma chambre d’hôtel et allons faire l’amour. Allons-y. Faisons ça, faisons ça cette.’ Et c’est ce que je pensais être juste. «

Dans sa dernière vidéo YouTube, il a expliqué qu’il avait changé de point de vue depuis lors, affirmant qu’il savait qu’il «traitait le sexe comme s’il était décontracté et désinvolte avec les gens».

Il a ajouté: « Et ce n’est pas le gars que je veux être. Ce n’est pas OK et je suis désolé pour ça. Ça me fait honte et ça me fait du mal. »