Votre Spotify 2022 enveloppé est arrivé

Les listes de fin d’année ne sont généralement pas très intéressantes. Ce sont principalement des opinions de têtes parlantes (comme moi) sur n’importe quel sujet à traiter et sont là pour remplir un espace pendant la période technologique la plus lente de l’année. Mais une chose qui est toujours amusante, car elle vous donne une vue de votre propre parcours musical personnel au cours des 12 derniers mois, est une liste de musique de l’année de services comme Spotify ou YouTube Music ou Apple Music.

Pour ceux qui sont abonnés à Spotify, je suis ici pour vous dire que votre Spotify 2022 Wrapped est arrivé.

Qu’est-ce que c’est? Oh allez, tu sais. Spotify Wrapped est “votre 2022 en revue”, où Spotify vous dit tout sur vos tendances d’écoute pour l’année. Vous verrez combien d’heures vous avez écouté de la musique, votre chanson la plus jouée, vos 5 chansons les plus jouées, les genres qui ont dominé vos sessions et votre personnalité d’écoute. Je suis apparemment “The Adventurer”, un chercheur de son qui cherche des artistes plus frais. J’écoute presque les mêmes trucs pendant des années et des années, donc c’est bizarre. Mais bon, je vais le prendre !

Le plus gros cadeau de Spotify Wrapped doit être la liste de lecture “Your Top Songs 2022” qui peut être enregistrée puis utilisée pour le moment pour vous aider à revivre l’année écoulée avant de plonger en 2023. La liste vit toute l’année et n’est pas limité comme je viens de le dire, mais vous devriez être un aventurier, ou quelque chose comme ça.

2022 Wrapped vous propose également des listes globales des « meilleurs » de Spotify que vous pourriez aimer. Ma section Wrapped 2022 m’a proposé les “Meilleures chansons hip-hop de 2022” puisque j’écoute beaucoup de hip hop, ainsi que les événements à venir pour mes artistes préférés et d’autres listes de succès et de podcasts et ainsi de suite.

Comment afficher Spotify 2022 Wrapped :

Le moyen le plus simple d’afficher votre propre Spotify 2022 Wrapped consiste à utiliser l’e-mail que Spotify envoie (le mien vient d’apparaître au moment où je tapais ceci). Cet e-mail comprend un bouton “Ouvrir enveloppé” qui vous emmènera directement dans votre expérience personnelle.

Si vous préférez ne pas attendre cet e-mail, vous pouvez simplement ouvrir Spotify pour commencer. Sur la page principale de Spotify, vous devriez voir une section géante 2022 Wrapped dans laquelle vous pouvez puiser. Il vous présentera un diaporama des faits saillants avant de vous laisser accéder à votre page Wrapped 2022 avec des listes de lecture et d’autres divertissements.

J’ai écouté 950 artistes différents et diffusé 23 000 heures de musique. C’est sauvage.