Votre soutien était nécessaire pour mettre en place l’alerte d’adulte disparu de Shaelene, déclare une mère de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Le 4 octobre, des gens de partout au Canada ont pris part aux veillées Sœurs par l’esprit en l’honneur des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Le même jour, la mère d’une femme de Chilliwack dont le corps a été retrouvé plus de quatre mois après sa disparition a demandé l’aide de la communauté pour sensibiliser à une proposition d’alerte d’adulte disparu.

Alina Durham, mère de Shaelene Keeler Bell, exhorte les gens à écrire à la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, pour demander l’adoption d’un projet de loi pour aider à créer Shaelene’s Missing Adult Alert en l’honneur de sa fille.

Bell, une mère de Chilliwack âgée de 23 ans, a disparu le 30 janvier 2021. Son corps a été retrouvé le 2 juin 2021 dans le fleuve Fraser près de Coquitlam.

L’appel de Durham pour mettre en place l’alerte pour adultes est également venu la même semaine que Tammy White, une femme de Chilliwack âgée de 43 ans, a disparu.

« Nous entendons de plus en plus parler d’adultes portés disparus tous les jours, partout au Canada. Il y a un manque de volonté, il y a un manque de pression et un manque de réglementation », a écrit Durham le 4 octobre.

Dans son message public, elle a demandé à Simon de “s’il vous plaît intervenir et m’aider à mettre en place l’alerte d’adulte disparu de Shaelene”.

Durham travaille sans relâche pour mettre en place l’alerte depuis janvier, en écrivant des lettres et en téléphonant aux gouvernements provincial et fédéral, à la GRC, au système national d’alerte publique, au système d’alerte d’urgence Alert Ready, à Emergency Management BC et à d’autres.

Pour que l’alerte soit émise, les premières forces de l’ordre confirmeraient que l’adulte est porté disparu et qu’il court un risque de danger/de mort imminent. Une alerte serait alors émise et inclurait le nom, l’âge, la photo et toute autre information de la personne comme le dernier emplacement connu et la description de son véhicule.

Si l’alerte d’adulte disparu de Shaelene est adoptée, les autorités pourraient étendre l’utilisation du système national d’alerte publique pour inclure les adultes qui disparaissent dans des circonstances suspectes.

“Pour le moment, ce système ne peut être utilisé que pour les enfants de moins de 18 ans et les personnes âgées qui pourraient être perdues en raison de la maladie d’Alzheimer ou de la démence”, a déclaré le député de Chilliwack-Hope, Mark Strahl, en janvier.

Durham a dit “il faut un village” pour faire ce changement.

« Ce changement est attendu depuis longtemps. En tant que bons piliers de notre communauté, travaillons tous ensemble pour le bien des autres. Souvenons-nous et honorons tous les adultes disparus aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Les lettres à l’appui de l’alerte d’adulte disparu de Shaelene peuvent être envoyées à la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, à info@gg.ca ou par la poste à : Rideau Hall, 1, promenade Sussex, Ottawa, Ont., K1A 0A1.

En janvier, Durham a créé une pétition sur change.org intitulée “Pass Shaelene’s Missing Adult Alert” dans le but d’obtenir 5 000 signatures. Au 7 octobre, plus de 3 500 personnes avaient signé la pétition.

