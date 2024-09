Votre souplesse pourrait prédire votre espérance de vie. Faites ce test pour le savoir

Une étude récente à long terme étude ont constaté qu’une plus grande flexibilité était associée à une vie plus longue, même en tenant compte de l’âge et de l’état de santé. L’étude, publiée dans Journal scandinave de médecine et de science du sportont utilisé le Flexitest, qui évalue la flexibilité de sept articulations et de 20 mouvements du corps. Les chercheurs ont testé la flexibilité de plus de 3 000 hommes et femmes âgés de 46 à 65 ans et ont suivi le taux de mortalité après 13 ans.

Si la flexibilité est associée à une espérance de vie plus longue pour les deux sexes, elle a une influence encore plus marquée sur les femmes que sur les hommes. Les femmes ayant obtenu les scores les plus bas et les moins flexibles ont cinq fois plus de risques de mourir prématurément que les femmes ayant obtenu les scores les plus élevés ; les hommes ayant obtenu les scores les plus bas ont deux fois plus de risques de mourir prématurément.

« Nos résultats confirment l’importance de la souplesse comme élément essentiel de la condition physique liée à la santé », concluent les auteurs. Les résultats de l’étude soulignent que l’association devient plus prononcée aux extrêmes : plus vous êtes souple, plus vous pouvez réduire votre risque de décès prématuré.

Pourquoi la flexibilité contribue-t-elle à une vie saine ?

La souplesse est la capacité des articulations à effectuer une gamme complète de mouvements sans douleur. Elle commence à diminuer dès l’enfance et tout au long de l’âge mûr, à mesure que la raideur des articulations devient plus importante, explique Claudio Gil S. Araújo, directeur de recherche au Clinimex au Brésil et auteur principal de l’étude. Fortune.

« La flexibilité est liée à l’autonomie », explique Araújo, qui espère faire prendre conscience que la souplesse est un pilier essentiel du bien vieillir et n’est pas seulement réservée aux gymnastes de haut niveau. Dans son application la plus pratique, la flexibilité aide les personnes âgées à rester agiles et mobiles en se déplaçant plus librement, en ramassant des objets par terre et en attachant leurs chaussures.

Au-delà du pratique, cela peut aider réduire le risque de blessureaugmentent le flux sanguin dans tout le corps et favorisent la récupération musculaire après l’entraînement. Et même si c’est un élément important de la santé globale, donner la priorité à la flexibilité peut être une réflexion de dernière minute lors d’une séance d’entraînement.

« Lorsque vous pensez à l’exercice, la plupart des gens participent à un type d’activité aérobique qui améliore leur endurance cardiovasculaire. La plupart des gens font de la musculation pour aider à maintenir leur masse musculaire maigre et à développer leur force », explique Chris Travers, physiologiste de l’exercice à l’Université de Californie à Los Angeles. Clinique de santé sportive de Cleveland à Cleveland, Ohio, a déjà dit Fortune« Ce sont deux éléments très importants d’un programme de remise en forme, mais il y a aussi un troisième élément, à savoir la souplesse et la mobilité, qui sont le plus souvent ceux qui sont négligés. »

À quel point suis-je flexible ?

Pour commencer à donner la priorité à la flexibilité comme indicateur de santé, essayez le Flexitest de l’étude. Le Flexitest évalue l’amplitude des mouvements des genoux, des épaules, des hanches, des genoux, du tronc, des chevilles et des poignets.

Araújo raconte Fortune que le Flexitest va au-delà du test d’assise et d’allongement des années 1950, qui « est très limité dans son approche de la nature de la flexibilité corporelle ».

« L’un des principaux avantages de l’évaluation de l’amplitude des mouvements dans les 20 mouvements est la possibilité d’additionner les 20 scores pour obtenir le Flexindex, un indicateur de la flexibilité corporelle, et de comparer le score final avec les valeurs de référence liées au sexe et à l’âge », explique Araújo.

Le test, vu dans un vidéo de démonstration fourni par la clinique d’Araújo, prend moins de trois minutes à remplir.

On vous attribue une note entre zéro et quatre pour chaque mouvement, ce qui donne une note globale sur 80. Recevoir un deux pour chaque mouvement est plus courant pour une personne d’âge moyen, le quatre étant principalement réservé aux gymnastes et aux danseurs, et un trois étant considéré comme supérieur à la moyenne. Les femmes de l’étude ont obtenu une moyenne de 41,1 contre 30,5 pour les hommes. Si vous obtenez un zéro ou un un, cela indique que vous devez travailler pour améliorer votre souplesse.

Il est important d’échauffer vos articulations, de ne pas forcer la douleur et de faire appel à un partenaire lorsque le mouvement l’indique. Voici trois tests pour commencer, comme indiqué dans le livre d’Araújo, «Flexitest : une méthode innovante d’évaluation de la flexibilité.”

Testez la souplesse de votre poignet en voyant jusqu’où vous pouvez confortablement étendre votre poignet vers l’arrière. Vous pouvez obtenir un score de deux en étendant votre poignet perpendiculairement au sol et un score de trois en dépassant 90 degrés.

Un deux est marqué en étendant le poignet à un angle de 90 degrés. Dessiné par Suzana Queiroga ; avec l’aimable autorisation de Claudio Gil Araújo (Flexitest : une méthode innovante d’évaluation de la flexibilité)

Testez la souplesse de vos genoux en vous allongeant sur le ventre et, avec l’aide d’un partenaire, voyez jusqu’où vous pouvez fléchir votre genou vers votre corps. Vous pouvez obtenir un score de deux en tirant confortablement votre genou vers l’intérieur à environ 45 degrés.

Un deux est obtenu en obtenant un angle de 45 degrés lors de la flexion du genou. Dessiné par Suzana Queiroga ; avec l’aimable autorisation de Claudio Gil Araújo (Flexitest : une méthode innovante d’évaluation de la flexibilité)

Testez la souplesse de votre cheville en vous allongeant sur le sol et en fléchissant votre cheville vers votre corps. Si vous parvenez à la fléchir à plus de 90 degrés, vous obtiendrez un score de deux ou trois.

Pour obtenir un score de deux ou plus, la dorsiflexion de votre cheville doit dépasser 90 degrés. Dessiné par Suzana Queiroga ; avec l’aimable autorisation de Claudio Gil Araújo (Flexitest : une méthode innovante d’évaluation de la flexibilité)

Comment puis-je améliorer ma flexibilité ?

Pratiquer régulièrement une activité physique, quelle que soit votre activité, contribue à améliorer votre mobilité et votre souplesse. Mais il est important de veiller à fléchir vos articulations, notamment en tendant les orteils, en étirant les poignets et les chevilles et en étirant les muscles fléchisseurs de la hanche.

Alors, faites en sorte de bouger de votre bureau, de marcher et de vous étirer quotidiennement. Araújo dit que vous pouvez travailler votre souplesse n’importe où à la maison ou même au travail, en étirant et en fléchissant vos chevilles et en effectuant certaines parties du Flexitest pendant votre temps libre.

« Certaines personnes sont naturellement plus souples que d’autres, mais peu importe que vous puissiez toucher vos orteils ou que vous soyez à peine capable de mettre vos mains à mi-hauteur de vos tibias, vous devriez travailler votre souplesse et votre mobilité, car plus vous êtes sédentaire, plus vos muscles se raccourcissent, ce qui à son tour vous rend plus tendu », a déclaré Travers auparavant. Fortune.

Incorporer trente minutes d’exercices de souplesse trois fois par semaine peut améliorer encore davantage votre souplesse. Les programmes d’exercices qui favorisent l’entraînement de la souplesse comprennent le yoga, le tai-chi, le Pilates et la barre.

« La flexibilité est l’une des variables que vous pouvez entraîner, et si vous vous entraînez, vous pouvez vous améliorer, et peut-être que nous changerons la courbe de survie », explique Araújo.

Pour en savoir plus sur le vieillissement en bonne santé :