Votre smartphone est un paradis pour les allergènes

Pour ceux qui utilisent un smartphone sans le nettoyer régulièrement, elle a suggéré d’essayer de ne pas toucher vos yeux juste après avoir touché votre téléphone.

“Surtout si vos allergies affectent vos yeux”, a déclaré Gupta.

Ruran, quant à elle, a déclaré qu’elle était un peu plus consciente des contaminants possibles que son téléphone capte.

“J’aime vraiment la science et je m’intéresse à l’environnement et à la façon dont nous pourrions peut-être améliorer l’environnement en développant quelque chose de nouveau qui pourrait aider à réduire les expositions”, a déclaré Ruran. “Cela me fait penser un peu plus à mon téléphone.”

Pourtant, “je ne sais pas si je suis toujours bonne pour nettoyer mon téléphone”, a-t-elle admis.

Les résultats présentés lors de réunions médicales doivent être considérés comme préliminaires jusqu’à leur publication dans une revue à comité de lecture.

Plus d’information

L’Institut national américain des sciences de la santé environnementale en a plus sur les allergènes.

SOURCES:Payel Gupta, MD, FACAAI, directeur médical, LifeMD, New York ; Hana Ruran, lycéenne, Massachusetts ; Réunion scientifique annuelle de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology, du 10 au 14 novembre 2022, Louisville, Ky.