"Votre Sevak l’a sorti du musée": Stinger du Premier ministre au milieu de la controverse « Sengol »

Le Premier ministre Narendra Modi a critiqué aujourd’hui le Congrès pour ne pas avoir accordé au sceptre historique Sengol « le respect dû » un jour avant l’inauguration du nouveau parlement, où le Sengol sera installé.

« … Il aurait été bien que le saint Sengol ait reçu le respect qui lui est dû après l’indépendance et ait reçu une position honorable. Mais ce Sengol a été exposé comme une canne à Anand Bhawan, Prayagraj. Votre sevak et notre gouvernement ont fait sortir les Sengols d’Anand Bhawan », a déclaré le Premier ministre Modi après avoir rencontré les Adheenam chez lui à Delhi et reçu leur bénédiction.

Près de 60 chefs religieux ont été appelés pour l’événement, dont beaucoup sont originaires du Tamil Nadu. Les Adheenams ou cabots du Tamil Nadu ont une histoire de résistance à la domination des castes supérieures et sont connus pour apporter la religion aux masses. Beaucoup d’entre eux ont des centaines d’années.

L’adheenam Thiruvavaduthurai qui a été chargé de préparer le Sengol ou le sceptre pour le transfert de pouvoir a lui-même 400 ans.

Le Sengol, d’abord reçu par le Premier ministre Jawaharlal Nehru des Britanniques, était jusqu’à présent conservé dans un musée à Allahabad. Il sera placé près du fauteuil du président de la Lok Sabha dans le nouveau bâtiment du parlement.

Le Congrès a rejeté l’affirmation du BJP selon laquelle le Sengol symbolisait le transfert du pouvoir des Britanniques à une Inde indépendante.

Les dirigeants du BJP, dont le ministre de l’Intérieur Amit Shah, ont riposté, affirmant que le Congrès devait « réfléchir » à son comportement. M. Shah a rejeté l’affirmation du Congrès selon laquelle il n’y avait aucune preuve que le Sengol soit un symbole de transfert de pouvoir.

Selon l’horaire provisoire, le Premier ministre Modi arrivera au nouveau parlement à 7h15 demain, suivi d’une puja 15 minutes plus tard. Il entrera dans la chambre de Lok Sabha à 8h35.

Avec des tapis de Mirzapur dans l’Uttar Pradesh, des parquets en bambou de Tripura et des sculptures en pierre du Rajasthan, le nouveau bâtiment du parlement reflète la culture diversifiée de l’Inde. Le gouvernement a annoncé une pièce commémorative de Rs 75 pour marquer cet événement historique.