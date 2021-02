« Malheureusement, votre carte porte votre nom complet et votre anniversaire, ainsi que des informations sur l’endroit où vous avez obtenu votre vaccin », a déclaré la semaine dernière le Better Business Bureau. « Si vos paramètres de confidentialité des réseaux sociaux ne sont pas définis à un niveau élevé, vous pouvez donner des informations précieuses à quiconque. »

Vous avez donc finalement reçu un vaccin Covid-19. Soulagé, vous prenez une photo de votre carnet de vaccination, indiquant votre nom et votre date de naissance et le vaccin que vous aviez, et la publiez sur les réseaux sociaux.

Les fraudeurs peuvent parfois comprendre la plupart des chiffres de votre numéro de sécurité sociale en connaissant votre date et votre lieu de naissance, et peuvent ouvrir de nouveaux comptes à votre nom, réclamer votre remboursement d’impôt pour eux-mêmes et se livrer à d’autres vols d’identité, a déclaré Maneesha Mithal, directrice associée. de la Division de la protection de la vie privée et de l’identité de la Federal Trade Commission.

«Le vol d’identité est comme un casse-tête, composé d’éléments d’information personnelle», a déclaré Mme Mithal. «Vous ne voulez pas donner aux voleurs d’identité les pièces dont ils ont besoin pour compléter l’image. L’une de ces pièces est votre date de naissance. «