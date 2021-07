Votre salaire va-t-il bientôt rattraper son retard ? Probablement pas

Partout où je regarde, les prix augmentent. Notre facture d’épicerie est plus élevée et j’ai même remarqué que le prix de certains articles pour la maison que nous achetons généralement a augmenté. Nous revenions à peine sur des bases financières solides après 2020, et maintenant j’ai l’impression que nos finances reculent avec toute cette inflation. Pensez-vous que les employeurs ajusteront le salaire des gens pour tenir compte du coût de la vie plus élevé?

– Jennifer, Philadelphie

Les prix semblent augmenter dans toute notre économie. Et chaque jour apporte un autre rapport sur une autre entreprise qui augmente systématiquement les prix, que ce soit à cause de problèmes de salaires liés à l’embauche, de problèmes d’approvisionnement ou même de problèmes de demande.

Du bœuf au fromage en passant par le papier toilette, les produits de base que les gens achètent souvent mettent à rude épreuve les budgets des Américains. La semaine dernière, la chaîne de restaurants Chipotle a augmenté les prix des menus d’environ 4 % pour tenir compte de la hausse des salaires. Cette décision visait à verrouiller les gains qu’ils ont réalisés en matière d’embauche et à empêcher le roulement dans un environnement d’embauche difficile. Plus il y a d’entreprises qui augmentent les prix, plus il sera difficile d’éviter des achats spécifiques qui soumettent vos revenus à l’inflation.

Cependant, je ne suis pas sûr qu’un grand soulagement viendra de la majorité des employeurs qui augmenteront les salaires.

Comme vous le savez, si votre salaire ou votre taux horaire reste exactement le même d’une année à l’autre, l’inflation des prix entraîne une perte de pouvoir d’achat. En d’autres termes, vous pouvez acheter moins la deuxième année que la première année parce que les prix ont augmenté. En fait, si votre salaire était de 50 000 $ en avril 2020, il devrait être d’environ 4,2 % plus élevé, ou 52 079,85 $, en avril 2021 pour vous offrir le même niveau de vie, selon le calculateur d’inflation IPC du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. .

Si la croissance des salaires nominaux augmente plus que le taux d’inflation, les économistes appellent cela une augmentation du salaire réel. Une augmentation du salaire réel signifie que vous pouvez réellement vous permettre plus de biens et de services que l’année précédente.

Pendant les périodes d’inflation modeste (oui, modeste est un modificateur subjectif), les employeurs peuvent plus facilement absorber les augmentations du coût de la vie, même sans augmenter de manière significative les prix de leurs propres biens et services.

Mais pendant les périodes d’inflation plus robustes, comme celle que nous connaissons actuellement, les employeurs peuvent avoir du mal à faire correspondre l’inflation avec les augmentations de salaire. C’est à moins qu’il n’y ait d’autres facteurs tels que trouver suffisamment de travailleurs pour travailler, ce qui est notre réalité actuelle. C’est dans ce fait que réside la bonne nouvelle : les travailleurs à bas salaires voient enfin leurs salaires augmenter après des années de salaires incroyablement bas.

L’inflation peut être un cycle désagréable et devenir incontrôlable. Plus les prix montent, plus les salaires doivent augmenter pour maintenir un niveau de vie. Plus les salaires augmentent, plus les prix doivent augmenter. Comme je l’ai dit, ça peut devenir moche.

Je ne suis pas convaincu que la majorité des employeurs de différentes échelles salariales s’engageront rapidement dans ce cycle en augmentant leur niveau de vie annuel – si c’est un processus qu’ils entreprennent actuellement, de toute façon. S’ils choisissent d’augmenter les salaires pour le niveau de vie ici en 2021, l’augmentation sera importante.

Il est raisonnable de se tourner vers l’ajustement du coût de la vie de la sécurité sociale (COLA) pour la perspective. En 2020, l’augmentation du COLA pour les bénéficiaires de la sécurité sociale était de 1,3 %. Les premières estimations de la Senior Citizens League suggèrent que l’augmentation en 2022 pourrait être plus proche de 5,3%, ce qui serait mieux que la hausse de 4,7% prévue en avril. Il s’agirait également de la plus forte augmentation depuis 2008.

Certains employeurs offrent simplement une augmentation annuelle standard du coût de la vie, telle que 3 %. Pendant les années de faible inflation, les salaires réels augmentent. Et pendant les années de forte inflation, les employeurs ne dépassent pas toujours leur augmentation standard, ce qui signifie que le salaire réel diminue.

Mon instinct me dit que la plupart des employeurs espèrent que ce mouvement inflationniste sera temporaire et s’atténuera lorsque les problèmes de la chaîne d’approvisionnement s’amélioreront, que la demande refoulée sera satisfaite et que le manque de contrôles de relance rétrécira les portefeuilles.

Il y aura des exceptions à ma théorie, mais la plupart des travailleurs américains absorberont probablement à eux seuls ces effets inflationnistes extraordinaires, dans les mois à venir.