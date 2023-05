Votre ronflement pourrait être un signe d’apnée du sommeil. Voici ce qu’il faut savoir

On estime que 30 millions d’Américains souffrent d’apnée du sommeil, mais seulement un cinquième de ces cas sont cliniquement diagnostiqués, selon le Association médicale américaine. Pour une affection aussi courante, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des symptômes de l’apnée du sommeil et de ses effets sur la santé, y compris tout, du ronflement à la fatigue.

Ci-dessous, nous allons plonger dans quelques questions courantes sur l’apnée du sommeil afin que vous puissiez identifier les signes avant-coureurs.

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ?

Apnée du sommeil est une condition médicale qui provoque l’arrêt et le redémarrage continus de votre respiration pendant votre sommeil. Il y a plusieurs facteurs de risque pour l’apnée du sommeil, y compris l’obésité, la grosse langue ou les amygdales, ou certains problèmes médicaux, comme les maladies cardiaques ou pulmonaires.

Le trouble peut affecter négativement la qualité de votre sommeil, entraînant des nuits moins reposantes et une fatigue diurne. Si elle n’est pas traitée, l’apnée du sommeil peut poser graves problèmes de santéaugmentant potentiellement votre risque de maladie cardiaque, d’hypertension artérielle et de dépression.

Quels sont les symptômes de l’apnée du sommeil ?

Étant donné que l’apnée du sommeil survient pendant que vous dormez, vous ne savez peut-être même pas que vous en souffrez, mais votre partenaire peut être en mesure d’en signaler certains signes. Commun symptômes de l’apnée du sommeil inclure:

Ronflement fort : Lorsque vos voies respiratoires sont bloquées par l’apnée du sommeil, il est plus difficile pour l’oxygène de passer. Le débit d’air réduit peut faire vibrer le tissu de votre gorge, ce qui entraîne des ronflements.

Lorsque vos voies respiratoires sont bloquées par l’apnée du sommeil, il est plus difficile pour l’oxygène de passer. Le débit d’air réduit peut faire vibrer le tissu de votre gorge, ce qui entraîne des ronflements. Respiration qui s’arrête et recommence pendant que vous dormez : L’apnée du sommeil peut causer votre muscles de la gorge pour se détendrece qui peut alors resserrer vos voies respiratoires et arrêter momentanément votre respiration.

L’apnée du sommeil peut causer votre muscles de la gorge pour se détendrece qui peut alors resserrer vos voies respiratoires et arrêter momentanément votre respiration. Haleter, s’étouffer ou renifler : Vous pouvez ressentir ces symptômes lorsque votre corps essaie de corriger votre respiration pendant votre sommeil.

Vous pouvez ressentir ces symptômes lorsque votre corps essaie de corriger votre respiration pendant votre sommeil. Se sentir fatigué pendant la journée : Parce que l’apnée du sommeil interrompt votre sommeil, vous pouvez vous réveiller en vous sentant fatigué ou pas bien reposé.

Parce que l’apnée du sommeil interrompt votre sommeil, vous pouvez vous réveiller en vous sentant fatigué ou pas bien reposé. Se réveiller avec la bouche sèche : Comme il est plus difficile de respirer avec l’apnée du sommeil, vous pouvez surcompenser en respirant la bouche ouverte, ce qui peut sécher (appelée xérostomie).

Comme il est plus difficile de respirer avec l’apnée du sommeil, vous pouvez surcompenser en respirant la bouche ouverte, ce qui peut sécher (appelée xérostomie). Se lever fréquemment pour aller aux toilettes la nuit : Certaines personnes souffrant d’apnée du sommeil nycturiequi est une condition qui vous fait vous réveiller à plusieurs reprises pendant la nuit pour uriner.

Certaines personnes souffrant d’apnée du sommeil nycturiequi est une condition qui vous fait vous réveiller à plusieurs reprises pendant la nuit pour uriner. Concentration altérée : Un manque de sommeil réparateur peut avoir un impact sur votre capacité à vous concentrer dans votre vie de tous les jours.

Un manque de sommeil réparateur peut avoir un impact sur votre capacité à vous concentrer dans votre vie de tous les jours. Irritabilité: De même, lorsque vous ne dormez pas suffisamment, vous pouvez vous sentir plus irritable ou frustré pendant la journée.

Types d’apnée du sommeil

Il existe deux types d’apnée du sommeil : l’apnée obstructive du sommeil et l’apnée centrale du sommeil. Bien que les symptômes soient similaires, les causes sont différentes. Voici comment ils se comparent.

Apnée obstructive du sommeil

L’apnée obstructive du sommeil empêche également l’air de pénétrer dans votre gorge pendant que vous dormez. Cela se produit lorsque les tissus mous de vos voies respiratoires sont bloqués pendant le sommeil et entraînent une diminution du flux d’air dans vos poumons et, dans certains cas, des ronflements, des étouffements ou des halètements. Comme l’apnée centrale du sommeil, ce trouble est plus susceptible de survenir chez les hommes et les personnes âgées.

Il existe quelques causes d’apnée obstructive du sommeil, l’obésité étant l’une des plus courantes. Autre facteurs contributifs possibles comprennent un cou large ou épais, une insuffisance cardiaque, troubles endocriniens et métaboliquesle tabagisme et des antécédents familiaux d’apnée du sommeil.

Apnée centrale du sommeil

Avec apnée centrale du sommeil, votre respiration s’arrête, commence et devient plus superficielle pendant que vous dormez. Elle est déclenchée par une mauvaise communication entre votre cerveau et les muscles que vous utilisez pour respirer et est moins fréquente que l’apnée obstructive du sommeil. Selon le Fond de teint Sommeille trouble est plus répandu chez les hommes et les personnes de plus de 65 ans.

L’apnée centrale du sommeil est généralement causée par d’autres conditions médicales, notamment l’insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux et l’insuffisance rénale. L’utilisation continue de médicaments sur ordonnance et le fait de dormir à haute altitude sont d’autres causes potentielles de ce type d’apnée du sommeil.

Impacts sur la santé de l’apnée du sommeil

De votre cœur à votre foie, l’apnée du sommeil peut avoir des impacts étendus qui affectent de nombreuses parties de votre corps. Ce sont quelques-uns des problèmes de santé les plus courants associés à la maladie.

Problèmes cardiovasculaires

Lorsque votre respiration s’arrête pendant la nuit, votre corps libère les hormones du stressce qui peut éventuellement conduire à maladie coronarienne, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque et arythmie cardiaque. De plus, l’apnée du sommeil a un impact négatif sur la qualité de votre sommeil, ce qui peut avoir effets néfastes également sur votre santé cardiaque.

Fatigue excessive

Si vous souffrez d’apnée du sommeil, l’arrêt et le redémarrage constants de votre respiration peuvent vous empêcher d’avoir une bonne nuit de sommeil. En conséquence, vous pouvez vous sentir fatigué pendant la journée. Être fatigué tout le temps peut déclencher une foule d’autres problèmes, comme des changements d’humeur, la dépression et des problèmes de concentration. Ça peut aussi affaiblir votre système immunitaire et rendre la conduite dangereuse.

Peter Dazeley/Getty Images

Diabète de type 2

Recherche a constaté que les personnes atteintes d’AOS sont plus susceptibles de développer un diabète de type 2 et que plus de la moitié des personnes atteintes de diabète de type 2 souffrent d’apnée du sommeil. De plus, l’apnée du sommeil prive le corps d’oxygène, ce qui augmente la résistance à l’insuline et augmente les niveaux de glucose – donc traiter ce trouble peut aggraver votre diabète de type 2.

Problèmes de foie

Apnée obstructive du sommeil augmente les enzymes hépatiques et est liés au développement et à la progression de stéatose hépatique non alcoolique, une condition médicale où l’excès de graisse s’accumule dans le foie. Si vous avez NAFLD, vous pourriez être à un risque plus élevé d’autres problèmes de santéy compris la cirrhose et l’insuffisance hépatique.

Facteurs de risque

Il existe un certain nombre de facteurs de risque qui influencent vos chances de développer une apnée du sommeil. Voici quelques-uns des plus répandus.

Âge

Bien que les personnes de tout âge puissent souffrir d’apnée obstructive du sommeil, elle est plus répandue chez les personnes âgées et le risque de la développer augmente avec l’âge. L’apnée centrale du sommeil est plus fréquente chez les personnes 60 ans et plus.

Genre

Les hommes et les hommes assignés à la naissance ont un risque plus élevé de développer une apnée du sommeil, mais les chances commencent à s’égaliser à mesure que les gens vieillissent. Pour femme, ménopause augmente les risques d’apnée du sommeil.

Les conditions médicales

Gens avec certaines conditions de santé – y compris certains problèmes thyroïdiens et cardiaques – peuvent avoir une plus grande probabilité de contracter l’un ou l’autre type d’apnée du sommeil. En plus de cela, les conditions médicales comme l’hypertension, la congestion nasale, le diabète et l’asthme peuvent également créer un plus grand risque d’apnée obstructive du sommeil.

Lester

Études indiquent que le surpoids ou l’obésité est un facteur de risque d’apnée obstructive du sommeil. En effet, les personnes plus lourdes ont tendance à avoir plus de dépôts de graisse dans le cou, ce qui peut obstruer leurs voies respiratoires.

Histoire de famille

Avoir des antécédents familiaux d’apnée du sommeil augmente le risque de développer le trouble. La raison en est que la génétique aide à déterminer la taille et la forme de la région du cou d’une personne – une zone plus grande facilite l’apparition de l’apnée obstructive du sommeil. Les gènes jouent également un rôle dans la façon dont le cerveau contrôle la respiration, ce qui pourrait augmenter le risque de développer une apnée centrale du sommeil.

Mode de vie

En buvant et fumeur Il a été démontré qu’ils augmentent le risque d’apnée obstructive du sommeil, car l’alcool détend les muscles de la gorge et le tabac augmente l’inflammation des voies respiratoires, ce qui limite la respiration.

Pour plus d’informations sur l’apnée du sommeil et les traitements possibles, consultez pourquoi vous pouvez vous sentir fatigué après une nuit complète de sommeil.