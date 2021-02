Votre réussite avec Covid-19 pourrait être due à une loterie génétique de Néandertal, selon des études

Covid-19 vous a-t-il étonné? Ou avez-vous seulement souffert de symptômes légers? La réponse à la réaction de votre corps au coronavirus pourrait très bien être influencée par les gènes de Néandertal que vous portez, selon des chercheurs allemands.

Svante Paabo et Hugo Zeberg de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive de Leipzig, en Allemagne, se sont penchés sur les gènes hérités de nos ancêtres néandertaliens – et les études de la paire suggèrent que nos réponses modernes à Covid-19 font partie d’une génétique la loterie s’est déroulée sur 40 000 ans.

Leur dernière étude suggère qu’une mutation génétique dans les gènes liés à nos parents ancestraux néandertaliens pourrait réduire le risque d’infection grave d’environ 22%.

La mutation, qui aide à combattre les virus à ARN, a été trouvée dans tous les échantillons d’ADN de Néandertal testés et est présente dans environ 30% des échantillons de personnes d’origine européenne et asiatique aujourd’hui.

En septembre, le couple a co-écrit une autre étude qui a examiné un ensemble différent de gènes néandertaliens trouvés chez environ 50% des Asiatiques et 16% des Européens. Les personnes porteuses de cette séquence génétique particulière se sont révélées plus susceptibles de développer de graves problèmes respiratoires après avoir contracté Covid-19.

On sait que les Néandertaliens ont vécu aux côtés des humains modernes – et se sont croisés avec – des humains modernes en Europe et en Asie avant de s’éteindre il y a environ 40 000 ans.

Paabo et Zeberg ont comparé des échantillons d’ADN de 2200 personnes avec des échantillons prélevés sur quatre humains anciens – un Néandertalien de 70000 ans de Sibérie, un Néandertalien de 50000 ans de Croatie, et deux échantillons séparés de la grotte de Denisova en Sibérie, pour atteindre leur résultats de l’étude la plus récente. Auparavant, ils avaient examiné des échantillons de quelque 3 000 personnes pour l’étude publiée dans Nature.

