Votre remboursement de matériel Stadia est entrant

Stades envoie des e-mails cette semaine, alertant les clients que les remboursements pour le matériel Stadia acheté sont entrants. En fait, les remboursements devraient arriver sur les comptes bancaires d’ici deux semaines.

En raison du temps qui s’écoule entre maintenant et le moment probable de l’achat, il est possible que les coordonnées bancaires aient changé et que les cartes de crédit aient disparu. Comme expliqué, si Google rencontre un problème vous offrant un remboursement, vous recevrez un e-mail avec les prochaines étapes. Personnellement, j’ai gardé un œil sur les remboursements de mon propre compte Stadia, et jusqu’à présent, tout s’est bien passé.

Si vous avez acheté du matériel Stadia, soyez à l’affût de votre remboursement.

Stadia devrait être fermé le 18 janvier.