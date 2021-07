Votre rappel amical de ne pas trop vous en soucier

J’aime prendre des photos et les partager.

Mais même en tant que journaliste de bien-être qui écrit sur la santé mentale et les soins personnels, je me retrouve parfois en pensant à ce que je poste sur les réseaux sociaux.

Qu’il s’agisse de critiquer mon apparence sur certaines photos ou d’essayer de créer le flux le plus esthétique, c’est épuisant (et tellement inutile) !

Et bien que je sache, rationnellement, à quel point il est idiot de stresser sur les réseaux sociaux, je suis sûr que je ne suis pas le seul à ressentir parfois la pression pour paraître parfait.

Parfaitement photographié, parfaitement assemblé et parfaitement heureux.

Donc, si c’est quelque chose avec lequel vous luttez également, que ce soit votre rappel amical de se soucier moins. C’est quelque chose que j’ai essayé de me rappeler ces derniers temps aussi.

Essayez de ne pas trop vous soucier de ce que les autres penseront de vous car en fin de compte, votre opinion sur vous-même est Ce qui compte le plus.

Et essayez de ne pas vous prendre trop au sérieux non plus. Malgré ce que cela peut paraître en ligne, personne n’est parfait.

Et la nomination aux Emmy revient à…

Vous avez manqué les nominations aux Emmy aujourd’hui ? Pas de soucis. Mes collègues

avez-vous couvert de tout ce que vous devez savoir sur les meilleurs nominés.

« Le Mandalorien », la série à succès Disney+ se déroulant dans l’univers « Star Wars », a dirigé les nominations aux Emmy Awards de mardi avec 24 pour sa deuxième saison, dont le meilleur drame et le meilleur acteur de soutien (Giancarlo Esposito), nouant le drame de la monarchie britannique de Netflix « La Couronne. »

Les deux émissions ont été suivies par le premier spectacle Marvel de Disney + « Wandavision », remportant 23 nominations, dont la meilleure série limitée, l’actrice (Elizabeth Olsen) et l’acteur (Paul Bettany). Les catégories des séries limitées sont particulièrement empilées cette année, avec Netflix « Le Gambit de la Reine », HBO « Je peux te détruire » et « Jument d’Easttown » tous ramassant plusieurs hochements de tête.

Après la cérémonie principalement virtuelle de l’automne dernier organisée par Jimmy Kimmel au milieu de la pandémie de COVID-19, les Emmys reviendra pour un spectacle en personne 19 septembre sur CBS (8 HAE/PDT). Cedric the Entertainer animera l’événement, qui sera diffusé en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles.

Voir le liste complète des nominés ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal de compagnie d’aujourd’hui

Rencontrez ce chaton de sauvetage câlin.

« Notre doux BÉBÉ », écrivent Andy et Gail de Niceville, en Floride. Leur bébé est tout emmitouflé et confortable et l’image est parfaite.