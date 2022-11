Votre prochaine coloscopie pourrait être assistée par l’IA

Le cancer colorectal est courant

Sans compter certains types de cancer de la peau, le cancer colorectal est le quatrième cancer le plus répandu chez les Américains. C’est également la quatrième cause de décès liés au cancer aux États-Unis, le Rapports du CDC. Plus de 150 000 Américains recevront un diagnostic de cancer colorectal et plus de 50 000 mourront en 2022, selon Chiffres de l’Institut national du cancer.

Perspectives futures

D’autres recherches sont nécessaires pour examiner comment les humains et cette technologie interagissent, dit Berzin. “La recherche la plus intéressante dans cet espace ne consistera pas à comparer” médecin contre IA “, mais se concentrera sur la compréhension des nuances de” médecin plus IA “.”

Aux États-Unis, il existe au moins trois algorithmes d’IA approuvés par la FDA pour la détection des polypes, et d’autres sont en cours de développement, explique Parasa.

“En outre, d’autres applications actuellement disponibles sur le marché européen pourraient être disponibles sur le marché américain dans un avenir proche, notamment la caractérisation des polypes.”

“Au fur et à mesure que le domaine mûrira, nous verrons probablement plus d’outils d’augmentation de l’IA qui nous aideront à détecter et à diagnostiquer les conditions gastro-intestinales en temps réel”, ajoute-t-elle. “Une suite d’algorithmes comme celle-ci améliorera certainement les soins et les résultats des patients.”

Même si l’IA est en quelque sorte un travail en cours en médecine, Berzin s’attend à ce que la combinaison du médecin et de la technologie de l’IA “se traduise par la protection la plus élevée possible contre le cancer du côlon à long terme”.