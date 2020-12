Il y a dix ans, vous étiez probablement heureux que le téléphone que vous avez acheté ait un appareil photo. Il y a environ cinq ans, vous auriez été heureux d’avoir un appareil photo 12MP à l’arrière de votre téléphone. Aujourd’hui, vous trouverez des téléphones dotés de capteurs 100MP et jusqu’à cinq caméras à l’arrière. Tout cela montre vraiment comment la photographie sur smartphone a évolué, mais rien n’a semblé absurde, impossible et hors de portée des appareils photo sans miroir dédiés. Samsung, la plus grande entreprise de smartphones au monde en termes de volume d’expédition, a apparemment choisi de faire exactement cela, en travaillant sur un appareil photo pour smartphone doté d’un objectif massif et d’un énorme capteur d’image de 600 MP.

Semblable à des adjectifs doubles superlatifs, un appareil photo pour smartphone 600MP ressemblerait presque à des choses prises un peu trop loin, mais avant de devenir totalement sceptique, il est important de noter quels seraient les avantages d’un tel système. Présenté comme un schéma qui faisait apparemment partie du Samsung Investor Forum 2020, l’estimation de Samsung montre un capteur d’image de 22 mm d’épaisseur qui mesure 1,75 pouce, dépassant ainsi finalement la limite des smartphones ne pouvant accueillir que des capteurs plus petits que le type 1 pouce. unités qui sont vues dans les appareils photo point and shoot basiques ou sans miroir.

L’épaisseur serait une résultante de la marque physique du capteur et de la densité de pixels, même avec une taille de pixel de 0,8 um. Un seul capteur, avec son objectif apparié, occuperait 12% du circuit imprimé et du panneau arrière du smartphone et ressortirait comme une énorme boîte en haut. Par conséquent, il est clairement montré comme une technologie qui n’est pas accessible ou pratique pour le moment. Cependant, la diapositive de présentation aux investisseurs de Samsung présente également « ISOCELL en tant que solution », suggérant que Samsung vise à faire évoluer son activité d’appareils photo vers une ligne de fabrication de capteurs d’appareil photo à la demande, faite sur commande, qui peut répondre aux besoins de divers OEM de smartphones.

Il suggère également que Samsung travaille sur le développement du capteur 600MP dans ses laboratoires en développant la technologie de densité de capteur appropriée. Samsung a déjà utilisé le « non-binning » – une technique qui permet à Samsung de fusionner neuf pixels individuels en un seul pixel géant, tirant ainsi plus de détails, de données et d’images fixes 12MP de ses capteurs de caméra Isocell 108MP. Avec un capteur 600MP, il est difficile d’imaginer la résolution nette d’un JPEG compressé, et jusqu’où la technologie de regroupement de pixels peut-elle avancer tout en annulant le bruit du signal et d’autres barrières techniques.

Bien que l’idée de tels capteurs de résolution ridicules nous semble ridicule en ce moment, cela pourrait bien être une fonctionnalité régulière à l’avenir, comme le sont les capteurs 48MP pour nous aujourd’hui. À bien des égards, un capteur tel que ce capteur Samsung Isocell 600MP peut simplement réussir à repousser les barrières d’ingénierie et de mise en œuvre de l’imagerie mobile, améliorant ainsi des aspects tels que le recadrage du capteur pour le zoom haute résolution des smartphones et la sortie vidéo RAW, 4K et 8K à haut débit . Si Samsung réussit vraiment, aurions-nous à nouveau besoin d’un appareil photo dédié?