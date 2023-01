Votre prochain téléphone Android sera meilleur grâce à Apple et aux aimants

Parmi les nombreux robots, téléviseurs, véhicules électriques et cette imprimante à cheveux au CES était une annonce discrète sur la prochaine génération de recharge sans fil pour téléphones et autres appareils à batterie rechargeable. Qi2 (prononcé “chee two”) est la suite de la recharge sans fil Qi que l’on trouve sur des téléphones comme l’iPhone 14, le Samsung Galaxy S22 et Google Pixel 7.

La prochaine version de Qi promet d’être plus efficace en partie grâce aux aimants qui aident à positionner les appareils dans un alignement idéal sur les chargeurs. Si cela vous semble familier, c’est parce que la charge MagSafe d’Apple, qui a été déployée avec l’iPhone 12 en 2020, est essentiellement cela. En fait, Apple, qui est l’une des plus de 350 entreprises qui composent le Wireless Power Consortium, a aidé à concevoir le profil de puissance magnétique qui fait partie de Qi2.

Bien que le profil de puissance magnétique ne soit pas exactement le même que MagSafe, cela pourrait conduire à l’adoption de Qi2 sur plus d’appareils, y compris les casques AR ou VR. Cela pourrait également conduire à des vitesses de charge plus rapides. Actuellement, la charge sans fil Qi plafonne à 15 W, ce qui se trouve également être le vitesse maximale pour le chargement MagSafe d’Apple sur les iPhones.

Patrick Hollande/Crumpe



“L’alignement parfait de Qi2 améliore l’efficacité énergétique en réduisant la perte d’énergie qui peut se produire lorsque le téléphone ou le chargeur n’est pas aligné”, a déclaré Paul Struhsaker, directeur exécutif du Wireless Power Consortium. un communiqué de presse. “Tout aussi important, Qi2 réduira considérablement les déchets d’enfouissement associés au remplacement du chargeur filaire en raison de la rupture des prises et de la pression exercée sur les cordons par les connexions et déconnexions quotidiennes.”

Un autre avantage de Qi2 est le potentiel d’accessoires. Jetez un œil au nombre d’accessoires MagSafe et magnétiques actuellement fabriqués pour l’iPhone. Il y a tout, des étuis et des supports de charge aux supports de trépied et aux portefeuilles. Les téléphones Android prenant en charge Qi2 pourraient bénéficier d’une gamme similaire d’accessoires.

Considérant que les téléphones Android sont de toutes formes et tailles, Qi2 et son profil de puissance magnétique pourraient être un égaliseur qui rend certains accessoires interchangeables entre différents téléphones et même différents appareils. Qi2 offre un niveau d’ubiquité similaire à celui des connecteurs USB-C, sans la confusion causée par différents types de câbles USB-C qui se ressemblent tous. Il est difficile de faire la différence entre un câble USB-C prenant en charge Thunderbolt 3 et un autre prenant en charge USB 4.

Le profil de puissance magnétique de Qi2 n’est pas le même que celui de MagSafe, qui utilise également des aimants mais disposés dans une position différente. Vous ne pouvez donc pas connecter un chargeur MagSafe à un téléphone avec Qi2. Je dois reconnaître que certains des entreprises fabriquent des coques magnétiques pour les téléphones Android qui leur permettent de travailler avec MagSafe.

MagSafe contient également un microprocesseur, qui manque au profil de puissance magnétique de Qi2, qui permet à un iPhone de savoir à quoi il est connecté. Par exemple, si vous supprimez le portefeuille MagSafe d’Apple de votre iPhone, il marquera l’emplacement où il a été attaché pour la dernière fois et peut même vous envoyer une notification indiquant qu’il est séparé du téléphone. J’imagine que les fabricants de téléphones Android pourraient ajouter leur propre microprocesseur à Qi2 pour des fonctionnalités similaires.

Avec le L’UE oblige Apple à changer les futurs modèles d’iPhone de la charge filaire Lightning à USB-C, Qi2 pourrait également fournir à Apple un feuille de route vers un iPhone sans port dont la rumeur court depuis plusieurs années. Et comme Qi2 est une norme, cela pourrait aider Apple à éviter toute action potentielle de l’UE concernant la recharge sans fil.

Dans l’ensemble, Qi2 est très prometteur. Et même s’il n’est pas clair si Apple remplacera MagSafe par le profil de puissance magnétique de Qi2, cela prouve que même les entreprises rivales peuvent s’entendre sur une norme qui profite à tous. Faites-le maintenant pour la messagerie texte.