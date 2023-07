Votre prix YouTube Premium ne cesse d’augmenter

C’est un jeudi, donc un service de streaming par abonnement augmente les prix. Il y a quelques jours, c’était Peacock – maintenant c’est YouTube. Oui, YouTube Premium voit un autre augmentation du prix, mais cette fois-ci, c’est pour les plans individuels. Oh, YouTube Music Premium connaît également une augmentation de prix si vous l’achetez individuellement.

Jusqu’à cette semaine, un forfait YouTube Premium individuel vous coûterait 11,99 $/mois. Si vous vous êtes abonné uniquement à YouTube Music Premium, cela vous coûterait 9,99 $/mois (les gens font ça ?). Si vous vous abonnez aujourd’hui à l’un ou l’autre service, vous paierez plus. Les forfaits individuels YouTube Premium coûtent désormais 13,99 $/mois et YouTube Music Premium commence à 10,99 $/mois. Nous avons des augmentations de 2 $ et 1 $ par mois.

Google a repoussé ces augmentations de prix aux nouveaux clients sans annonce, mais semble également vouloir inclure les clients existants dans l’augmentation. Chaque fois que votre prochain cycle de facturation commence, vous devriez voir un e-mail de Google vous informant de l’augmentation. Alors non, vous n’avez pas été épargné même si vous êtes abonné de longue date.

Cette dernière augmentation fait suite à la guérison de l’augmentation du prix du forfait familial YouTube Premium qui a bondi de 17,99 $/mois à 22,99 $/mois pour les nouveaux comptes à la fin de l’année dernière. Cette même augmentation de prix a ensuite touché les anciens comptes familiaux plus tôt cette année et a augmenté leur coût de 14,99 $ au nouveau prix de 22,99 $.

Pour moi, je suis toujours dans l’état d’esprit que je paierais probablement pour YouTube sans publicité quoi qu’il arrive, mais j’ai déjà eu des sentiments similaires à propos de YouTube TV lors des premières augmentations de prix. Et puis la dernière augmentation est arrivée et votre garçon n’est plus abonné à YouTube TV après l’avoir fait dès le premier jour. Les choses changent et toutes ces augmentations de prix s’additionnent vraiment.

Tu restes ou c’est ça ?

