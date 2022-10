Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

L’HEURE DU JOUR !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par la première délicieusement désordonnée de la saison 7 de ‘RHOP’, Cardi Bson anniversaire burlesque, Cynthia Bailey et Mike Colline confirmant leur séparation, la star de “P-Valley” J.Alphonse Nicholson épousant son “joli bébé” Nafeesha, Jonathan Majors pulvérisant des panny traînants avec sa couverture Men’s Health, le meurtrier “M3GAN” terrorisant avec des danses TikTok dans une nouvelle bande-annonce dingue, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissements dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Blac Chyna faisant son retour dans la série des mois après avoir perdu son affaire de diffamation de 100 millions de dollars contre les JennerDashians.

Je vous félicite pour votre ténacité au fil des ans, @BLACCHYNA. Mais tu vas juste devoir trouver un travail, bébé. pic.twitter.com/MWmzURqwWt — ah… oh… d’accord ! (@TheGreatIsNate) 3 mai 2022

Vous vous souvenez peut-être de la mère de Rob Kardashianla fille de 5 ans, Dream, poursuit Kyliesœurs Kim et Khloe kardashian et maman Kris pour de futurs salaires perdus, alléguant qu’ils l’ont diffamée et ont conspiré pour arrêter son émission de télé-réalité, “Rob & Chyna” après un incident de décembre 2016 où Rob Kardashian a allégué que Chyna avait tiré une arme sur lui.

Dans une interview avec Variété quelques heures seulement après la décision, Kris Jenner, 66 ans, a exprimé sa satisfaction face à la décision du tribunal.

Kris Jenner parle de sa sortie victorieuse de l’affaire de diffamation de 100 millions de dollars de Blac Chyna contre les Kardashian : “Je suis content que ce soit fini. Et je suis content que ce soit fini pour les filles.” https://t.co/c6aUpEHzrk pic.twitter.com/MNYZSKaD4e — Variété (@Variété) 3 mai 2022

“Je suis juste heureuse que ce soit fini”, a déclaré Jenner à Variety sur le tapis du Met Gala, ajoutant qu’elle avait prié pour faire face au stress de l’affaire. «Je vis dans ma foi», a-t-elle déclaré. «Et j’espère juste que ça suffit, et ouais. Je suis content que ce soit fini, et je suis content que ce soit fini pour les filles.

Selon des rapports de Page 6l’avocate de Chyna, Lynne Ciani, a affirmé que Khloé, Kim, Kylieet Kris non seulement conspiré pour annuler l’émission de téléréalité après sa première saison, mais aurait également tenté de la dissimuler.

Le dessinateur de salle d’audience doit être amoureux de Blac Chyna parce que ces croquis donnent Halston, ils donnent Coco Chanel, ils donnent HAUTE COUTURE !!!! pic.twitter.com/XAdbzYHlP7 — Meech de Lioncourt 🦇 (@MediumSizeMeech) 20 avril 2022

En fin de compte, les avocats de la famille Kardashian-Jenner ont allégué que le réseau avait annulé l’émission parce que la relation de Rob et Chyna était tout simplement devenue trop toxique.

Refusant d’accepter la réalité, la mère de Blac Chyna Toni Tokyo a lancé un GoFundMe pour collecter des fonds pour l’appel du verdict de Blac Chyna.

Blac Chyna et Tokyo Toni repérés après le tribunal hier pic.twitter.com/rW97lXygcK — Glock Topickz (@Glock_Topickz) 19 avril 2022

