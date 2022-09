Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Nous avons les viandes !

https://instagram.com/p/CjBqPoEPlTl/

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Cardi Bs’est disputé sur Internet avec Akbar, Dess Dior ravivant apparemment son canoodleship de codéine avec Future, Chanel Iman acclamant son costaud boo thang, Rachel Dolézal exposant ses tatas transraciales en l’honneur de Rihanna, Trina entrer dans le ring de lutte, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec YungMiami la faisant revenir dans la série après avoir révélé qu’elle voulait être la «Black Oprah».

« Les gens aiment simplement m’entendre parler, vous savez ? » dit la fille de la ville dans un entretien avec XXL. “Chaque fois que je parle ou chaque fois que je continue [Instagram] En direct, ça devient viral. Donc, un jour, je parlais avec Diddy et il m’a dit: “Ouais, [you] devrait faire un podcast. Ce serait bien pour vous », et c’est comme ça que ça s’est passé. C’était juste une conversation sur moi qui devenait toujours virale de ma façon de parler et de l’engagement que j’avais l’habitude de quitter Instagram Live. Quel est l’objectif que vous souhaitez atteindre avec cette nouvelle initiative de podcast ? Je veux passer au niveau supérieur. Je veux être comme – je pense qu’elle a un podcast maintenant – une personne comme Wendy Williams. Je rêve grand. Je veux aller au plus haut du plus haut. je veux être le Oprah noire.”

Naturellement, Twitter a fait le clown de Caresha qui a doublé, triplé et quadruplé sur le commentaire digne de rire qui est immédiatement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Oprah noire !!!!!!!! – YungMiami (@ YungMiami305) 28 septembre 2022

Le prochain ((((NOIR)))) OPRAH !! – YungMiami (@ YungMiami305) 28 septembre 2022

Je n’aime pas être basique comme vous toutes les houes ! Ma merde a toujours eu une tournure! https://t.co/XB2mgxZDWD – YungMiami (@YungMiami305) 28 septembre 2022

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Joie Chavis fournir de la chaleur avec Cardi B, Draya Michèleet L’amour de l’Inde nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Mariah la scientifique, Lakeyahet Latte alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.