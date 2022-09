Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

L’HEURE DU JOUR !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par l’entraîneur-chef des Boston Celtics Imé Udoka aurait triché Nia Long, Kadeem Hardison partageant son béguin pour “Différents Mondes”, Banques Erica se faire traîner pour sa préférence pour le clubbing, 2 chaînes fête son anniversaire avec le festival ‘Luv Me Sum U’ propulsé par des fleurs, Lori Harvey faire tourner les têtes à NYFW, ENCORE UN AUTRE débat sans fin HBCU contre PWI, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Latte la faisant revenir dans la série après avoir sauté sur le remix bourdonnant de GloRillaa frappé ‘FNF (Allons-y).’

Le remix tant attendu a marqué la dernière victoire de GloRilla après avoir signé avec l’empreinte CMG étoilée de Yo Gotti qui comprend Moneybagg Yo, 42 Dugg, HNE Gee, Blac Youngsta, Blocboy JB, Lil Poppa, Gros Boogieet 10 pourcentet Mozy.

“J’ai mis des années de travail acharné pour obtenir ce point et j’ai la chance de signer avec le label le plus en vogue de la musique avec CMG”, a-t-elle déclaré. “J’ai manifesté ce moment et j’ai fait confiance à mon talent même lorsque les autres ne l’ont pas fait. Je suis reconnaissant à Gotti d’avoir cru en moi et je ne lâcherai rien. Croyez que j’ai plus de chaleur en route.

Produit par HitKiddle remix comportait également Fille de la ville JT qui s’intègrent parfaitement sur la piste virale.

La compilation de cette semaine propose de la chaleur avec Draya Michèle, Bria Myleset Ari Fletcher nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de L’amour de l’Inde, Poupée de rêveet Latte alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.