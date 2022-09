L’HEURE DU JOUR !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Nicki Minajles manigances désordonnées, Rôtimi répondre au contrecoup de son hymne “Rise Up” des Falcons d’Atlanta, Raymond Santana plat sur sa scission avec Deelishis, Kenan & Kel réunis aux Emmys 2022, Nick Canon accueillant bébé #9, notre nouvelle ‘Petite Sirène’ Halle Bailey briser Internet, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Lori Harvey la faisant revenir dans la série tout en faisant tourner les têtes à la Fashion Week de New York.

Cela survient quelques semaines après qu’elle ait été stupéfaite par son physique sculpté et son glissade de côté lors de la première mondiale de “Me Time” à Los Angeles.

Stylisé par Elly KaramohHarvey a commandé le tapis dans une robe Greg Lauren unique (* voix de Beyoncé *) avec un sweat à capuche rustique.

“Marjorie et Steve Harvey croyait en moi et en ma vision avant beaucoup », a déclaré Karamoh dans un interview avec Bazar de Harper, ajoutant : « et je leur suis éternellement redevable. En plus d’être mon client, M. Harvey est aussi mon mentor et un excellent exemple de figure paternelle.

La compilation de cette semaine propose de la chaleur avec YungMiami, Megan toi étalonet Tyresec’est boo Zélie Timothée nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Nicki Minaj, Blac Chynaet Poupée Kash alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.