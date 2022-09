Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Tu sais ce que c’est!

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par les VMA 2022, Anita bouleversant les médias sociaux avec ses gâteaux époustouflants, Bélier Spears se faire traîner dans l’abîme cendré pour l’ombrage Lizzo, Chris Rock refuser d’accueillir les Oscars l’année prochaine, Tyrese être condamné à verser 10 000 $/mois de pension alimentaire à son ex-femme, Dash de Stacey affirmant qu’elle n’avait aucune idée de la mort de DMX, star baller Jean Mur s’ouvrir sur ses pensées suicidaires, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Megan toi étalon la faisant revenir dans la série après s’être arrêtée au Pynk, avoir rejoint le MCU et avoir twerké avec She-Hulk sur Disney Plus.

La star de ‘Savage’ a fait une apparition très attendue sur ‘She-Hulk: Attorney At Law’ où elle a twerké aux côtés de toi Hulk (joué par Tatiana Maslany) dans une scène post-crédit bourdonnante actuellement en vogue sur les réseaux sociaux.

LA MEILLEURE SCÈNE DE CRÉDIT POST DANS MCU #SheHulk pic.twitter.com/EjQpasiOi7 – ère tiff hotd (@midknightsons) 1er septembre 2022

“Tatiana voulait vraiment une scène avec Megan et nous avons vu à quel point cette énergie serait amusante et à quel point ce serait une occasion manquée de ne pas les avoir à l’écran ensemble”, a déclaré le réalisateur. Kat Coiroajoutant, “et nous avons également appris que She-Hulk est un grand twerker, ce qui a été une surprise pour nous tous.”

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Rose Ambre, Rubis Rose, Portes Dreka et fournir de la chaleur avec Draya Michèle nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Bérénice Burgos, Yasmine Lópezet LumièrePeauKeisha alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.