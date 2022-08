Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Nous avons les viandes !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Nick Canon révélant qu’il attend son DIXIÈME enfant, J.Alphonse Nicholson applaudir à Plis sur les commentaires offensants “P-Valley”, Tyler Perry choquant les gens avec la bande-annonce du drame d’amour interdit “A Jazzman’s Blues”, Myami émergeant en tant que MVP pour la saison 2 de “Sweet Life: Los Angeles”, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Angela Simmons faisant son retour dans la série quelques mois après avoir ébloui le défilé de mode Matte Collection pendant la semaine de Miami Swim.

Le méchant “construit pas acheté” a mis le feu à Instagram dans un bikini string vert vif et dissimulé avec la légende “Raw no edit . Les vrais corps comptent et les cuisses épaisses sauvent des vies lol.

La photo provenait du défilé de mode Matte Collection à Miami Swim Week qui présentait les corps naturels les plus chauds du jeu.

“Je tiens à vous remercier sincèrement les gars pour tout l’amour et le soutien, j’ai parcouru la piste pour la semaine de la natation et j’ai juste senti qu’il était important de mettre en place cette photo brute et non éditée de moi-même, sur laquelle je suis grand de toute façon mais Je suis excité », a déclaré Simmons sur ses histoires Instagram. “Il y a tellement de femmes qui sont prêtes à enfiler leur deux-pièces et à afficher leur vrai corps, criez à vous tous”

Plus tôt cette semaine-là, elle est allée en direct et a souligné l’importance de la positivité corporelle.

“J’étais une si jeune femme et je pensais que peser 80 livres était énorme et j’avais vraiment des problèmes à grandir à ce sujet”, a déclaré Simmons sur son IG Live. «J’ai fait les changements, j’ai fait les changements. Les gens sont comme ‘tu peux’ être végétalien parce que tu es épais.‘ Eh bien, je suis végétalien ! J’aime mon corps.” “Il ne s’agit pas d’une tendance, votre corps n’est pas une tendance, c’est un temple”, a-t-elle ajouté tout en encourageant les fans à s’aimer tels quels.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine La La Anthony, Rubis Roseet Ashanti fournir de la chaleur avec Tyreseest ex Zélie Timothée nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Corbeau Tracy, Draya Michèleet Joséline alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.