Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Un tidday par jour éloigne l’anxiété (ou quoi qu’ils disent)

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Méagan Bonquelque chose en herbe avec Jonathan Majors, Mary J. Bligel’interaction virale de avec skivvies-sizzling Skepta, Lupita Nyong’o aborder les rumeurs d’amour avec Janelle Monae, Cardi B bawwwmourir dans un catsuit pour son lancement Lime Whipshops, et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Karrueche la faisant revenir dans la série après avoir appliqué une pression avec ses gâteaux d’anniversaire souples.

Karrueche a élevé la barre pour Taurus SZN avec une vidéo virale d’elle secouant ses gâteaux d’anniversaire lors d’une soirée chic avec un méchant Janelle Monae, Coco Jones, Christina Milianet plus encore à LA.

Karrueche a vraiment mal mangé pic.twitter.com/H9u6q1yx52 — $ (@2000sphase) 22 mai 2023

L’affaire étoilée ressemblait à un timeee avec de bonnes vibrations, des boissons fluides et la fille d’anniversaire bawwwdying dans une pure robe pure Petar Petrov et un string Agent Provocateur en diamant qui a envoyé les médias sociaux dans une frénésie.

https://instagram.com/p/CskIu53PlC8/

Christina Milian a comblé sa meilleure amie d’amour dans une jolie publication Instagram où elle a qualifié de « magique » chaque instant qu’ils ont passé ensemble. Awww.

Avec ce relation toxique avec ce certaine personne derrière elle, Karrueche s’est épanouie en tant qu’actrice qui a récemment repris son rôle d ‘ »influenceuse de premier plan » Ivy sur Bel Air Saison 2.

« [Ivy’s] Je dois venir avec ça à chaque fois », a déclaré Tran à propos des modes accrocheuses de son personnage dans un entretien avec TRH. « C’est pourquoi elle est capable de dominer dans son monde parce qu’elle puise, elle coche toutes ces cases : les cheveux, les ongles, son sac, ses boucles d’oreilles, ses chaussures, vous savez, tout doit se coordonner et se compléter, peu importe si elle va acheter du Starbucks.

Dans la série à succès Peacock, elle encadre l’influenceuse en herbe Hillary jouée par Coco Jones qui a publié des histoires IG de la fête poppin ‘dans un exemple classique de la vie imitant l’art.

Coco Jones à la fête d’anniversaire de Karrueche via IG Stories pic.twitter.com/IzW3olt9mW – QG de Coco Jones (@CocoJonesHQ) 21 mai 2023

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Caresha fournir de la chaleur avec Chloé Bailey et Rubis Rose nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Kaylar va, Alexis Ariaset Brandi Kelly alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.