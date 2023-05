Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

HEURE DU JOUR

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Reine Bey taquiner un lancement lié aux cheveux, Angela Simmons faire des cadeaux Yo Gotti une Tesla pour son anniversaire, Gaby Union révélant qu’elle partage tout 50/50 avec Dwyane Wade, Sabrina Elba bawwwmourir le tapis bleu au Petite Sirène Première britannique, Ja Morant être suspendu ENCORE, et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Janelle Monae la faisant revenir dans la série après avoir énormément rangé dans sa vidéo visuellement délicieuse « Lipstick Lover ».

L’aphrodisiaque cinématographique présente des manigances sexy de méchants embrassés de mélanine dans un paradis de plaisir éclaboussé d’eau avec des jouets, des coups de langue et des tiddays. Beaucoup de tiddays. Oh oui, c’est tout à fait la massessterpiece.

Découvrez les visuels léchables à l’écran ci-dessous :

Et pour ceux qui se demandent si ce n’est qu’une phase, eh bien, ce n’est pas le cas.

Titties pendant les 15 prochaines années. 😝 — Janelle Monáe👽🚆🤖🚀🪐 (@JanelleMonae) 11 mai 2023

Monáe a révélé que le single super sexy apparaît sur son prochain nouvel album L’âge du plaisir-son premier depuis 2018 Ordinateur sale.

« Cette chanson, ‘Lipstick Lover’, je me dis: ‘Pourquoi n’ai-je pas écrit cette chanson il y a des années?' », a déclaré Monáe dans un interview avec Zane Lowe sur Apple Musique 1. « Parce que si vous me connaissez… Aujourd’hui, je n’ai pas de rouge à lèvres rouge, mais je suis toujours en rouge à lèvres. Et il y a eu tellement de cas où j’ai embrassé quelqu’un à une fête, et il faisait noir. Personne ne le remarque. Mais quand les lumières s’allument, ceux avec qui j’ai embrassé, du rouge à lèvres sur tout le visage.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Saweetie fournir de la chaleur avec Draya Michèle et Tahiry José nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Joséline Hernandez, LumièrePeauKeishaet Mia Miséricorde alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.