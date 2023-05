Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Tu sais ce que c’est!

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par les stars de Disney La petite Sirène première mondiale, Kyla Pratt se faire critiquer par de pauvres âmes malheureuses pour sa tenue de tapis décontractée, Reine Bey le coup d’envoi de sa tournée mondiale tant attendue de la Renaissance, Kim Zolciak et Kroy Biermann se séparant au milieu des malheurs de la forclusion de leur manoir, Cane finit par se faire plaisir Power Book II : Fantômeet beaucoup plus.

Comme promis, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Grand Latto la faisant revenir dans la série après avoir parlé de sa chirurgie plastique dans le dernier épisode de 777 Radio.

Pendant le spectacle (co-animé par sa sœur Brooklyn Nikole)Latto (qui a admis avoir subi une augmentation mammaire) ne s’est pas retenue et a dit que bien qu’elle « ait fait un peu de travail » et « l’ait fait de la bonne façon », elle ne le recommande pas.

«Une chose à ce sujet, si vous allez le faire, faites-le bien. Je vais le faire correctement. Je l’ai bien fait. Latto a déclaré avant d’expliquer comment la critique de son corps avait changé après son opération. « Quand je n’ai pas eu mon opération, ils se sont dit : ‘Oh, elle a la forme de son côté blanc.’ … Et puis quand j’ai eu l’opération, c’est ‘Oh, elle est bâclée. Oh, c’est trop lourd.

Elle a également expliqué qu’elle ne recommanderait pas la chirurgie à sa sœur ou à qui que ce soit d’autre, car ce n’est pas « une solution permanente ».

«Je vous dis de quelqu’un qui a été là, l’a fait, trouvez la paix dans votre état naturel. Parce que vous allez trouver un défaut et un autre défaut et un autre défaut et un autre défaut. Elle a poursuivi: «Je suis une très grande défenseure des femmes en général. Chirurgie, naturelle, peu importe. Quelle que soit la façon dont vous voulez y jouer, assurez-vous simplement que c’est ce avec quoi vous êtes à l’aise, mais je pense simplement que la chirurgie est si populaire maintenant. C’est la chose que j’essaie de vous rappeler. Ne sois pas si crédule pour les pièges des médias sociaux et autres, parce que tu ne seras jamais assez bon pour l’œil de l’extérieur. Elle ajoute : « Vous ne gagnerez jamais. Alors trouvez simplement la paix en vous-même, quoi que vous vouliez faire, faites-le.

Vous pouvez consulter la conversation complète de Latto et Brooklyn ci-dessous:

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine SZA fournir de la chaleur avec Saweetie et Janelle Monae nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Bérénice Burgos, Ayisha Diazet Shenseea alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.