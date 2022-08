Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

L’HEURE DU JOUR !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par la finale stressante et pénible de la saison 2 de “P-Valley”, Elarica “Nuit d’automne” Johnson sortie de ‘P-Valley’ après 2 saisons, Megan toi étalon révélant qu’elle a lu pour le rôle de Mercedes dans “P-Valley”, Vert Draymond et noisette renéele mariage étoilé, Marsaï Martin célébrant son 18e anniversaire avec une fête de célébrités animée, Kid Cudi faisant exploser l’ex-ami Kanye (encore) et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Nicki Minaj la faisant revenir dans la série après avoir sorti le nouveau single “Super Freaky Girl”.

Le bop provocateur échantillonne le hit “Super Freak” de Rick James en 1981 qui s’est répercuté sur TikTok grâce à un défi populaire créé par @lorddroman.

Elle a d’abord taquiné la chanson sur Instagram avec une vidéo virale montrant son visage vers le bas et ses petits pains, taquinant sexuellement la caméra.

Le morceau bourdonnant s’ouvre sur Rick James qui chante « She’s alright, that girl’s alright with me » suivi de l’instrumental remixé de « Super Freak » et des Barbie bars de Minaj qui rappe :

“Je peux le lécher, je peux le monter pendant que vous le glissez et le faites glisser / Je peux faire tous ces petits trucs / et garder le d *** à l’intérieur / Vous pouvez le claquer, vous pouvez le saisir, vous pouvez descendre et embrasse-le / Chaque fois qu’il me laisse seul, il me dit toujours que je lui manque / Il veut F, R, EA K. “

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Rubis Rose, Chaney Joneset Fille de la ville JT fournir de la chaleur avec Safareec’est boo Kimbella Matos nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Corbeau Tracy, Rosa Acostaet Kali alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.