Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Tous à bord du train des marées !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par l’hystérie du brunch de la semaine des Grammy / Roc Nation, les discussions sur les réseaux sociaux Jonas Colline & Laurent Londresle prétendu baiser CGI, LeBron battant le record de tous les temps de la NBA, augmentant le battage médiatique Rihannala prochaine mi-temps de la performance au Super Bowl, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec SZA la faisant revenir dans la série après avoir déclenché un swoonami massif sur les réseaux sociaux.

La star en tête des charts a tué les Grammys dans une robe caressant les courbes mettant en valeur son BBL primé qui continue d’envoyer des fans vigoureux dans une frénésie.

Il n’y a personne aux Grammys à part SZA… et ce merveilleux chariot. pic.twitter.com/7dCnwEslm9 — Les Himtations (@flyazzcaddy) 6 février 2023

Avec son album double platine SOS sur le rythme de rupture Adèle‘s record pour les semaines les plus consécutives au n ° 1, SZA approche du statut de superstar après avoir surmonté de multiples obstacles qu’elle ouvre dans le dernière édition de Revue du New York Times.

Dans la plongée profonde élégamment écrite, la Première Dame de TDE revient sur son parcours déchirant vers la célébrité pop, la politique de l’industrie musicale, la gestion des attentes des fans, ses plus grandes inspirations et bien plus encore.

Elle sera également honorée en tant que femme de l’année par Billboard aux Billboard Women in Music Awards 2023 le mois prochain à Los Angeles. Hébergé par Quinta Brunsonl’événement annuel récompensera les étoiles montantes de la musique et les A-Listers, les créateurs, les producteurs et les dirigeants pour leurs contributions à l’industrie et à la communauté.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Cardi B fournir de la chaleur avec JT et L’amour de l’Inde nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Draya Michèle, normandet Shenseea alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.