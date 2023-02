Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Nous avons les viandes !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Reine Beyl’annonce du “Renaissance World Tour”, Latte entrer dans un petit pantyfuffle avec la «police de la culotte», Eagles Quarterbae Jalen fait mal envoyer de nouveaux fans dans swoonlivion, Méagan Bon en faisant pression avec désinvolture dans une vidéo virale, Vous les gens envoyer les médias sociaux dans une frénésie, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Jayda Cheaves la faisant revenir dans la série après avoir cuisiné ses fesses et Lil Babyship.

Lors d’une récente apparition sur FOX SOUL est brutalement honnête avec la marque Jasmineelle a parlé d’avoir reçu des injections illégales de fesses avant la célébrité.

“Alors j’ai reçu des injections (pointe vers le postérieur), ce qui est illégal, ne faites pas ça. C’est pourquoi je n’aime pas en parler, parce que j’influence beaucoup de filles, et je ne veux pas qu’elles se disent : “Eh bien, Jayda a compris, je dois comprendre”, parce que j’en sais beaucoup de personnes qui ont reçu ces mêmes injections et qui ont dû se faire retirer les leurs. Donc, mon conseil est de ne pas le faire, car tout le monde est différent. J’ai aussi une augmentation mammaire comme si j’avais mes injections depuis six ans maintenant.

Elle a également admis que sortir ensemble a été difficile depuis sa rupture avec boo récurrent / récurrent. Petit bébé.

“C’est difficile parce que beaucoup de ces gars ont peur”, a-t-elle déclaré. “J’ai eu une situation, et l’un de ses amis (Lil Baby) a tendu la main comme, ‘Nous ne faisons pas ça.’ Donc, c’était juste comme, ‘Est-ce ma vie; est-ce à cela que je vais devoir m’occuper. Je pense que les gens sont intimidés parce que nous avons un enfant ensemble. Peu importe la situation, nous sommes toujours cool. Nous ne laissons pas le négatif interférer avec notre relation personnelle lorsqu’il s’agit d’être amis.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Iggy Azalée fournir de la chaleur avec L’amour de l’Inde et Chloé Bailey nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Joie Chavis, Kayla-Nicoleet Chaney Jones alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.