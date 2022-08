Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Nous avons les viandes !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Angéla Yee annonçant son départ de “The Breakfast Club”, Irv Gotti se faire traîner pour cet ivrogne qui bavarde sur Ashanti, Shereé être repéré (encore) avec les LAMH Martell, Kandi et Minuscule remixant l’hymne toxique de dvsn “If I Get Caught” Lori Harvey révélant ses drapeaux rouges de rendez-vous, les manigances timides de Big Bone révélées sur “P-Valley”, Jamie et Fancy se réunissant à la première de “Day Shift”, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Nicki Minaj la faisant revenir dans la série après avoir secoué la scène aux côtés Canard et Lil Wayne à la réunion animée de Young Money.

C’était la première fois en près d’une décennie que le trio YMCMB partageait une scène où ils interprétaient certaines de leurs plus grandes collaborations, notamment «Every Girl», «The Motto», «Moment 4 Life», «Up All Night» et «HYFR. ”

Tout le monde sur scène s’est offert ses fleurs, Drake prenant un moment pour réfléchir aux débuts de sa carrière et à l’impact de Lil Wayne sur sa vie.

“Je n’oublierai jamais, j’étais assis à l’extérieur de l’ancien hôtel Four Seasons”, se souvient-il. “J’ai toujours voulu t’impressionner, j’ai toujours voulu que tu sois fier de moi, j’ai toujours voulu être à la hauteur de tout ce que nous avons appris de toi. L’homme le plus désintéressé de la planète Terre. Je suis venu dans votre bus de tournée… et vous m’avez donné 30 000 $ que j’ai pu rapporter à ma mère, et cela a changé les six mois suivants pour nous. C’est la somme d’argent la plus importante que j’ai jamais gagnée dans ma vie. Tu es l’homme le plus important pour chacun d’entre nous.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Chaney Jones, La La Anthonyet plus fournissant de la chaleur avec SZA nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de L’amour de l’Inde, Corbeau Tracyet Bérénice Burgos alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.