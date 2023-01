Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Nouvelle année, nouveaux mardis !

Nous sommes de retour avec notre première portion de viandes et de friandises en 2023 qui a commencé avec Yo Gotti ENFIN tirant son béguin pour toujours Angela Simmons, Marcheur d’été donnant naissance à des jumeaux avec l’ex-boo Larry, TLC’s Chili officialiser les choses avec Garçon rencontre le monde Star Matthieu Laurent, LeBronla fête d’anniversaire étoilée de, le dernier chapitre explosif de Survivre à R. Kellyet beaucoup plus.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec SZA la faisant revenir dans la série après avoir fait grimper le gramme avec ses colossaux gâteaux ‘Ctrl’.

La star en tête des charts a exercé une pression dans une publication virale sur Instagram qui a envoyé les fans, les ennemis et tout le monde dans une frénésie.

SZA est une déesse ❤️🔥 pic.twitter.com/ZHyMElaEYv – Quotidien Loud (@DailyLoud) 4 janvier 2023

Cela survient quelques semaines seulement après que la chanteuse de “Good Days” a admis avoir obtenu la procédure BBL très populaire sur la chanson titre de son nouvel album en tête des charts. SOS.

“Si classique, qu’un ** si gros, ça a l’air naturel, ça ne l’est pas.”

La première dame de TDE a réitéré que ses ébats étaient plus ronds en raison d’une intervention chirurgicale sur la chanson “Conceited”, en chantant : «Je viens de faire refaire mon corps, je n’ai aucune culpabilité à ce sujet. Je viens d’entendre votre avis, j’aurais pu m’en passer.

Les fans ont applaudi son honnêteté et la sorcellerie du gâteau du chirurgien qui a effectué son intervention.

Sza a obtenu le meilleur bbl du monde. pic.twitter.com/RL7nDOuzcu – Renard saphique de Slayicia 👄💋💄 (@slayicia) 10 décembre 2022

La star de 33 ans s’est déjà ouverte sur ses problèmes d’image corporelle, en particulier sur le fait qu’elle n’était pas sûre de n’avoir “pas de butin”.

Dans la chanson “Garden (Say It Like Dat)”, elle chante : “Je sais que tu préférerais être couché avec un gros butin /Probablement très positif parce qu’elle a un gros butin / Je sais que je préférerais être payé / Tu sais que je suis sensible au fait de ne pas avoir de butin, de n’avoir pas de corps, seulement toi mon pote.

« Je ne me sens pas coupable à ce sujet. Je viens de faire refaire mon corps, il n’y a pas de culpabilité à ce sujet. Je viens d’entendre votre avis et j’aurais pu m’en passer” pic.twitter.com/koyOZQvg2B – La voie cosmétique (@TheCosmeticLane) 9 décembre 2022

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Chloé Bailey fournir de la chaleur avec Rubis Rose et Ashanti nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de K. Michelle, Kayla-Nicoleet Kaylar va alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.