Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

C’est le moment le plus merveilleux de la semaine !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par le twisty-turny Tory Lanez essai, Rihannale bébé Rih-veal qui arrête le monde, Damson Idris et Lori Harvey confirmant apparemment leur canoodleship, Ashley Graham stuntin ‘sur les body-shamers amers, Latte fête son anniversaire avec des baeliens de spayyyeeece extérieur, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Chloé Bailey la faisant revenir dans la série après avoir révélé que le single “For The Night” avait été écrit sur Gunna.

Selon Nouveau hip-hop chaudChlöe a renversé le thé en organisant une session Twitter Spaces pour se connecter avec les fans avant la sortie du single.

“Je vais vous dire à tous un petit secret sur ‘For The Night'”, a-t-elle dit en prenant une profonde inspiration. “Je pourrais regretter d’avoir dit ça, mais bon, peut-être que ça aidera les f ** king streams. Je ne pense même pas qu’il le sache ! J’ai écrit ‘For The Night’ à propos de Gunna. Ouais, je l’ai dit salopes. Je l’ai dit.”

Chlöe a déclaré que Gunna avait inspiré la chanson peu de temps après son apparition sur Le club du petit-déjeuner. Lors de l’interview de janvier, Gunna a admis qu’ils étaient “de très bons amis”. Cependant, il a commencé à rougir en discutant de la façon dont ils se sont connectés pour la première fois pour leur “toi moi” collaboration.

« Je suis un auteur-compositeur. J’écris ma propre merde, je m’inspire des plus petites choses, alors, embrasse mon *ss », a continué Chlöe en riant.

Chloë précise qu’elle n’a pas à crier Free Gunna car elle soutient dans la vraie vie. pic.twitter.com/oQy3hhRpvJ — Alerte rap (@rapalert6) 1 octobre 2022

La star de 24 ans a également applaudi les critiques selon lesquelles elle ne soutiendrait pas Gunna depuis son arrestation choquante dans le Etui YSL RICO. Elle a rappelé aux fans que les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas le seul ou le meilleur moyen de soutenir un “très bon ami”.

“Parlons de pourquoi je ne dis pas gratuit ceci, ou gratuit cela ? Kiss my *ss, je soutiens dans la vraie vie. Merci!”

À ce stade, nous ne savons pas exactement si Chlöe a toujours des yeux pour Gunna qui a récemment été libérée après avoir plaidé coupable à une accusation de complot de racket dans la désormais tristement célèbre affaire YSL RICO.

« Mais je suis célibataire ! Je suis célibataire, les gars. Désolé de faire éclater des bulles, mais quand j’ai écrit cette chanson il y a des mois, je l’ai écrite à son sujet », a-t-elle précisé.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Joie Chavis fournir de la chaleur avec L’amour de l’Inde et Mariah la scientifique nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Bérénice Burgos, Reine Naïjaet K. Michelle et ainsi régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.