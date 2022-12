Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

HEURE DU JOUR

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par l’explosif Tory Lanez essai, YungMiami applaudissant les critiques de son Diddyship, didy défendre son shawtywopship spécial avec Yung Miami, Lil Fizz‘les nus effrontés qui fuient sur les réseaux sociaux, ‘expert en relations’ Derrick Jaxn annonçant son divorce, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec SZA la faisant revenir dans la série après avoir admis avoir obtenu un BBL sur son nouvel album SOS.

L’album bourdonnant (qui devrait vendre 275 000 à 300 000 albums et faire ses débuts au n ° 1 des charts) s’ouvre sur la chanson titre où SZA donne le ton en admettant avoir fait la procédure populaire.

“Si classique, qu’un ** si gros, ça a l’air naturel, ça ne l’est pas.”

La première dame de TDE a réitéré que ses ébats étaient plus ronds en raison d’une intervention chirurgicale sur la chanson “Conceited”, en chantant : «Je viens de faire refaire mon corps, je n’ai aucune culpabilité à ce sujet. Je viens d’entendre votre avis, j’aurais pu m’en passer.

Les fans ont applaudi son honnêteté et la magie du gâteau du chirurgien qui a effectué son intervention.

Sza a obtenu le meilleur bbl du monde. pic.twitter.com/RL7nDOuzcu – Renard saphique de Slayicia 👄💋💄 (@slayicia) 10 décembre 2022

SZA a déjà parlé de ses difficultés avec l’image corporelle, en particulier de son insécurité quant au fait de n’avoir “pas de butin”.

Dans la chanson « Garden (Say It Like Dat) », elle chante : “Je sais que tu préférerais être couché avec un gros butin /Probablement très positif parce qu’elle a un gros butin / Je sais que je préférerais être payé / Tu sais que je suis sensible au fait de ne pas avoir de butin, de n’avoir pas de corps, seulement toi mon pote “

« Je ne me sens pas coupable à ce sujet. Je viens de faire refaire mon corps, il n’y a pas de culpabilité à ce sujet. Je viens d’entendre votre avis et j’aurais pu m’en passer” pic.twitter.com/koyOZQvg2B – La voie cosmétique (@TheCosmeticLane) 9 décembre 2022

