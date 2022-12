Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Tu sais ce que c’est!

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Marcheur d’été traînée sur son offre d’emploi douteuse, Kenya Barris se faire rôtir sur sa comédie tourbillonnante Netflix “You People”, Nia Long séparation officielle avec Imé Udoka, Kéké Palmer annonçant sa grossesse sur SNL, Prime Video abandonnant le premier look de la saison 2 de “Harlem”, GloRilla fermer Art Basel, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Ashanti la faisant revenir dans la série après avoir largué une autre bombe de l’industrie lors d’une récente interview.

Le chanteur se souvient avoir travaillé avec un producteur anonyme qui a demandé à prendre une douche ensemble en échange de deux morceaux.

“Quand est venu le temps de le mettre sur l’album, il s’est dit, ‘Eh bien, prenons une douche ensemble.’ Je pensais qu’il plaisantait, puis il m’a dit : ‘Non, je suis très sérieux. Sortons ou prenons une douche ensemble et je te donnerai les disques. Sinon, j’ai besoin de 40 racks par disque.

(marque 15:21)

La star primée aux Grammy Awards a d’abord raconté Accéder en direct à propos ce qui s’est passé lorsque les révélations #MeTooMovement faisaient constamment la une des journaux.

“Ummm..fondamentalement, c’était très bizarre”, a-t-elle déclaré à Access Live. «Nous avons commencé vraiment cool. Il est très talentueux. Et quand il s’agissait de deux disques que je voulais, c’était un peu comme, d’accord, eh bien, d’accord, prends une douche avec moi et sortons à un rendez-vous et je te donnerai la musique.

La compilation de cette semaine propose de la chaleur avec Anita, YungMiamiet Kayla-Nicole nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Rosa Acosta, Tori Brixxet Jourdin Pauline alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.