Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Nous avons ce que tu veux, nous avons ce dont tu as besoin

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Porcha et Simonles cérémonies de mariage spectaculaires, Kanye être condamné à payer Kim K. 200 000 $/mois en pension alimentaire pour enfants, Fantaisie célébrant son adhésion honoraire SGRho, James Lebron donnant aux médias un dragage bien mérité, Dwyane Wade ripostant à son ex-femme (ENCORE), Monique Samuel confirmant qu’elle quitte ‘LAMDC’, Harper, Lance et le gang reviennent pour The Best Man: Les derniers chapitreset beaucoup plus.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Mariah la scientifique la faisant revenir dans la série tout en brûlant des scènes sur Vague de tigeLa tournée Beautiful Mind.

La star émergente a récemment sorti son nouveau single et ses nouveaux visuels pour “Bout Mine” – un morceau sensuel qui raconte Mariah aspirant à la clarté dans une situation compliquée.

Découvrez-le ci-dessous :

“Bout Mine” fait suite à la sortie en mars 2022 de son EP buzz Les laboratoires Buckles présentent : L’entracte.

La sortie de 4 chansons a montré sa capacité innée à créer des chansons accrocheuses mais pertinentes sur la nature compliquée de l’amour moderne.

Plus tôt cette année, Mariah titré “The Experimental Tour”, jouant dans des salles renommées comme le Webster Hall de New York ainsi que dans des salles internationales à travers l’Europe. De plus, elle a joué des sets dans plusieurs grands festivals, notamment Coachella, Lollapalooza, Rolling Loud Toronto, etc.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Ciara fournir de la chaleur avec SZAet Rubis Rose nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Bérénice Burgos, Rosa Acostaet LumièrePeauKeisha alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.