Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

Nous avons les viandes !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Duc Winstonles viandes de cuisse tonitruantes, Panthère noire : Wakanda pour toujours bouleversant le box-office mondial, Nicki Minaj se faire snober par les Grammys (ENCORE), Bhad Bhabie s’aventurer plus loin dans les eaux Blackfishy, Marsaï Martin montrant OWT au spectacle Savage X Fenty de Rihanna, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Ari Fletcher la faisant revenir dans la série tout en montrant son côté adorable sur la série télé-réalité BET + L’Impact ATL.

“Je me suis vraiment ouvert. Comme, je ne pensais pas que j’allais être aussi ouverte que je l’étais mais je l’ai donné », a-t-elle déclaré dans une interview avec DJ manqués. J’aime vraiment m’ouvrir, laissez-moi voir une autre facette de moi.

Dans les docu-séries originales de 8 épisodes, Ari, Jayda Cheaves, Tae arrogant, Lakeyahet Dess Dior donner aux téléspectateurs un accès complet à leur vie trépidante.

Avec un réseau social combiné de plus de 19 millions d’utilisateurs, le casting représente une nouvelle génération d’influenceurs qui ont tiré parti de leurs personnalités et de la technologie pour démarrer et développer des entreprises, définir les tendances de la beauté et de la mode et proposer une musique qui se démarque.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Draya Michèle fournir de la chaleur avec Joie Chavis et Rosa Acosta nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Erica Menala Sœurs clermontoiseset Lani Blair alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.