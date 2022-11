Votre portion hebdomadaire de viandes et friandises Tidday au gramme près

L’HEURE DU JOUR !

De retour avec plus de viandes et de friandises au milieu d’une semaine mouvementée dominée par Canard & 21 Sauvagela sortie polarisante de “Her Loss”, didyla somptueuse soirée d’anniversaire de LA à LA, Halle Bailey obtenir une pension alimentaire pour enfants, Marcheur d’été annonçant la fin de son bébé papa baeship avec Larry, DaBaby se faire clowner par les faibles ventes de billets, Erica Mena pleurer sur son règlement de pension alimentaire pour enfants avec Safareebuzz mondial sur “Black Panther: Wakanda Forever”, et bien plus encore.

Comme prévu, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Rihanna la faisant revenir dans la série après avoir envoûté les téléspectateurs avec son ‘Savage X Fenty Show Vol. 4‘ en streaming sur Prime Video.

Un rêve séduisant de fièvre de la mode, l’événement pionnier de Rih présente des performances d’artistes musicaux mondiaux Anita, Burna Boy, Don Toliveret Maxwell avec des apparitions spéciales de Sheryl Lee Ralph, Duc Winston, Taraji P. Henson, Damson Idris, Marsaï Martin, Taylor Paige, Cara Delevingne, Simu Liuet plus.

D’autres invités notables incluent Angela Aguilar, Avani Gregg, Bella Poarch, Irina Cheikh, Joan Petits, Pain de maïs, Pierre de Lara, Lilly Singh, Précieux Lee, Ricky Thompson, Zach Mikoet bien d’autres portant les nouveaux looks Savage X Fenty disponibles dans la boutique de mode Amazon et chez Savage X Fenty.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Ashanti fournir de la chaleur avec Joie Chavis et Chloé Bailey nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de SZA, Ayisha Diazet Kaylar va alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.